Desconoce alcalde avances sobre declaratoria ecológica

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Edgar Castro Cerrillo dijo desconocer el avance que tiene el Implan sobre el estudio para hacer la declaratoria como zona de conservación ecológica Los Picachos, La Bufa y El Hormiguero ni para cuándo se terminará.

Esto, respecto a la solicitud de la Asociación Civil Somos Guanajuato que piden informes de los avances para la declaratoria y que ha sido una demanda de varias agrupaciones ecologistas desde hace siete años.

En entrevista dijo que es un tema que no puede ser tratado de manera aislada, sino dentro del ordenamiento territorial de toda la ciudad, por eso es necesario que esté terminado primero el Plan de Ordenamiento Territorial el cual está trabajando el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) a cargo de María Esther Arteaga en coordinación con la Universidad de Guanajuato (UG).

“Son varios factores los que se tiene que normar, necesitamos el código territorial que esta en Comisiones Unidas, necesitamos que el Implan comparta los avances que se llevan, so sólo es la instrucción del presidente, hay trabajo de Comisiones y del Implan para proteger esta zona”.

También argumentó que no se trabajará apresuradamente y que no se puede tener para el Día de la Cueva, que es el 31 de Julio, como pidió la asociación por ser la fecha simbólica en la que se revive esa demanda desde hace siete años.

“No vamos a hacer ningún trabajo al vapor, el trabajo del Plan Territorial de Ordenamiento Territorial Ecológico y de Riesgos (POET) tiene que ser de toda la ciudad, no se puede centrar por partes y no podemos hacer un documento que sea nada más de la Bufa, será de todo el territorio del municipio, no podemos ir en partes”.

Recordó que hace un año se comprometió con la sociedad guanajuatense a garantizar que no se iba a dar un cambio de suelo ni construcción en esta zona hasta que no quedará completamente el POET.

Finalmente el munícipe expresó que no sólo se debe buscar la declaratoria de la Bufa, sin organizar a toda la ciudad y no en segmentos pues subrayó que Guanajuato requiere de orden bajo un trabajo bien planeado y no al vapor.

“Lo más responsable es construir un programa en el que vayan todos los programas y todos los impactos que tiene nuestras comunidades, colonias y esta zona que es una prioridad para los guanajuatenses”.