Desconéctate estas vacaciones de la tecnología

Ciudad de México .- ¡Nos vamos de vacaciones! Con el verano ya funcionando a pleno rendimiento –ola de calor incluida– no queda nada para que te tomes esas vacaciones tan merecidas después de meses de tanto trabajo. Llega el ansiado momento: elegir destino, hacer maletas, y olvidarse de todo, incluso de la tecnología.

Porque en vacaciones, recomiendan los expertos, es necesario desconectar, que dediques tiempo para ti mismo y a los tuyos, que te relajes y no hagas casos a los mensajes de WhatsApp del jefe ni a las redes sociales.

Si no quieres quedarte incomunicado por completo, existen -y están muy de moda- teléfonos con características básicas que te permitirán llamar y enviar SMS si fuese necesario, pero que no te harán caer en la tentación de conectarte constantemente a Internet, entrar en tu correo, mirar WhatsApp, etc.

Para disfrutar de las vacaciones al máximo y volver con las pilas bien cargadas, te vamos a explicar cómo puedes dejar la tecnología olvidada unas semanas. Tu mente, y seguro que también amigos y familiares, te lo agradecerán mucho. Cómo vas a ver, son consejos fáciles de seguir. Quizás los primeros días te notes incluso raro por no prestar la atención habitual a tu smartphone, pero esa sensación pasará. ¡Anota, porque ahí van!

1. Desconectar de la tecnología no significa no llevar contigo tu celular estas vacaciones, sino más bien desactivar la conexión a Internet. La mayoría usamos nuestro móvil para consultar nuestro correo electrónico, hacer búsquedas en Internet, consultar nuestras redes sociales y comunicarnos a través de servicios de mensajería con los amigos, familia, jefes.

Si no echas mano de tus datos móviles o del Wi-Fi cuando dispongas de ella, estarás evitando acceder, casi de forma inconsciente, a todas estas opciones. Evita, por lo tanto, la tentación. Avisa a tus contactos y adviérteles que solo estarás disponible para llamadas importantes.

2. Silencia tu celular cuando estés haciendo ese plan por el que has esperado todos estos meses. Puede ser una excursión o simplemente tumbarte en la playa a descansar y a disfrutar del sol y el mar. Dedícate tiempo a ti mismo, no dejes que nadie pueda estorbarte. De esta forma notarás que estás aprovechado más tus días libres, sentirás el gran cambio que debe implicar “irse de vacaciones”.

3. Como decíamos más arriba, aprovechar tus días libres al máximo no tiene por qué significar que dejes tu móvil olvidado en un cajón o que te olvides de la tecnología por completo. Quizás hayas estado esperando a que lleguen tus días de asueto para poder disfrutar de una de tus pasiones: jugar a la ‘Play’, por ejemplo. Está bien, hazlo. ¡Te lo has ganado! Pero hazlo con mesura. Insistimos, pasarte todas la vacaciones jugando y enfrente de una pantalla no te hará desconectar realmente.

4. La misma mesura es la que tienes que aplicar cuando te plantees subir fotos de tus vacaciones a Instagram o a otras redes sociales. Vale, está genial darle un poco de envidia a tus amigos, pero si te centras en ello, en retratar todas tus vacaciones como si de un álbum de boda se tratara y luego subirlo a la Red, entonces tampoco conseguirás el objetivo deseado. Disfruta sin fotos, redes sociales y mensajes de por medio. Disfruta de la privacidad que te da el no estar conectado. Si quieres subir alguna foto, hazlo una vez hayas vuelto de las vacaciones.

En definitiva, nuestro consejo principal es que si estás de vacaciones pongas el cartel de cerrado y desconectes de verdad. Piensa que WhatsApp, tus redes sociales, tu correo, Instagram… estarán ahí cuando vuelvas a tu rutina. Aunque los apartes de tu vista unas semanas no pasará nada. Además, ¡tus dispositivos también se merecen un descanso!