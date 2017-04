Descartado, ‘Bambi bucket’ por falta de condiciones para usarlo

El mandatario leonés, aseguró que “El Halcón” no cuenta ya con la potencia necesaria para carga a los tripulantes y la bolsa de agua

LEÓN, Gto.- El alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que la bolsa para el control de incendios Bambi bucket que adquirió el municipio en pasadas administraciones, se encuentra totalmente descartada para uso, pues aseguró el helicóptero en donde debe ser montada y utilizada no se encuentra en condiciones de utilizarla.

El mandatario leonés, aseguró que “El Halcón” no cuenta ya con la potencia necesaria para carga a los tripulantes y la bolsa de agua, esto debido al desgaste que ha tenido derivado de su uso, pese a que estuvo varios meses sin utilizarse, por lo que este será utilizado de manera exclusiva para patrullaje, descartando en sí que fuera un tema de capacitación de pilotos en el uso de la bolsa para control de incendios.

“No es un tema de capacitación, no es un tema del equipamiento ya es un tema del desgaste que tiene el helicóptero, el reporte técnico que tengo es que ya el helicóptero no tiene la fuerza para poder soportar el peso que se provoque para poder soportar este tipo de aditamento lo que esta detonando es ya el desgaste en fin de la vida útil para esta función el helicóptero, por eso lo hemos estado utilizando nada más para patrullaje”, comentó.

Por su parte y de manera contraria, el secretario de Seguridad Pública de León (SPL), Luis Enrique Ramírez Saldaña, comentó que se tiene la bolsa pero no hay pilotos capacitados para su uso, por lo que ha sido descartada para evitar riesgo de quienes la operan, aunque reconoció que este herramienta es muy útil para erradicar los incendios en las zonas de difícil acceso.

“Toda herramienta para el tema de seguridad es necesaria, no podemos decir que no, las personas que recibieron la capacitación ya no se encuentran con nosotros, en los incendios pasados que se registraron, estuvo volando el helicóptero, se tomó la decisión de que no sacaran la bolsa dado la falta de capacitación y el mantenimiento, se platicó con el piloto, y se tomó la decisión de no sacarla por el riesgo que podían tener las personas que transportaba el helicóptero.

Ahorita el helicóptero no está en condiciones, no lo podríamos arriesgar por el tiempo que duró parado, por la cuestión técnica, ahorita la finalidad era poner primero a volar el helicóptero respetar los derechos y los permisos que debe tener, ya sería en un segundo tema el de prevención en protección, tendremos que revisar el tema directamente para la capacitación y que personal lo va a tomar”, aseguró.