Descarta Salud alerta por el virus Coxsackie

El titular de la dirección exhorta a monitorear los síntomas en niños pequeños

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Luego de que se detectaran casos del virus Coxsackie en algunos municipios de la entidad, el director de Salud, Mario Sopeña Mata, comentó que en León no se tiene ninguna situación de alerta, pues sólo se tuvo el registro de dos niños contagiados, quienes ya completaron su proceso de sanación.

Señaló que los menores de dos años son más propensos a contraer el virus, por lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) lanzó un exhorto a guarderías y preescolares para que los maestros estén al pendiente de que los niños no ingresen a los planteles si presentan ampollas en manos, pies y boca, con el fin de prevenir un contagio general.

“No se trata afortunadamente de una epidemia, brote o algo así, son casos aislados”, aclaró Mario Sopeña.

Recomienda tomar Precauciones

El funcionario municipal detalló respecto a este padecimiento: “los cuidados son generales, en donde es muy importante la detección, que las mamás se den cuenta de vesículas y ampollas en las manos y pies, y en la boca, causa muchas molestias, los niños dejan de comer”.

Agregó que es importante aislarlos, no mandarlos a la guardería o al kínder.

“Esta es una enfermedad que se pasa luego de los siete días, es autolimitada, no deja secuelas, no es una enfermedad grave, no tenemos ningún operativo específico para esto, pero la secretaría ya pasó el reporte a la SEG y guarderías para que si detectan el caso regresen a los niños a casa”, señaló.

El director de Salud recomendó a la ciudadanía aplicar las medidas de higiene general para la prevención de cualquier tipo de enfermedad, así como a las madres realizar el monitoreo de las condiciones de salud en las que se encuentran los menores para una detección oportuna del virus Coxsackie.