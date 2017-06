Descarta el alcalde pagar trámite para cumplir al SAT

Dijo que Hacienda capacitará a Recursos Humanos para realizar los procedimientos

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde, Edgar Castro Cerrillo, descartó la posibilidad de contratar algún despacho externo para realizar el correcto informe de nómina de octubre de 2015 a septiembre de 2016 para cumplir con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y no correr el riesgo de perder los 29 millones de pesos que Hacienda podría regresar.

“Se debe capacitar al personal, es su trabajo, se supone deben conocer el procedimiento para hacerlo correctamente” Marco Carrillo Contreras, Síndico del PVEM

El munícipe dijo que dadas las medidas de austeridad que deben aplicar, no es viable contratar a nadie para realizar el trámite, que lo conveniente y mejor opción es que sea Recursos Humanos quienes recibirán capacitación de Hacienda para que hagan los procedimientos correctos y con los formatos que establece el SAT.

Mencionó que desde hace algunas semanas han estado en contacto con la Secretaría de Finanzas del estado y con el SAT para lograr que este trámite lo realice Recursos Humanos en coordinación con la Oficialía Mayor, y para ello recibirán capacitación por parte de Hacienda.

Castro dijo que el informe de nómina no es un proceso tan difícil y es responsabilidad de Recursos Humanos hacerlo bien para no correr el riesgo de perder los 29 millones que se regresarían por entregarlo correctamente.

Que se evalúe al personal: ediles

Por separado, síndicos y regidores del Ayuntamiento se pronunciaron a favor de que se evalúe al personal de Recursos Humanos, y si no saben que sean capacitados.

Adrián Camacho Trejo Luna, del PRI, dijo que “no es necesario contratar un despacho externo, es el trabajo cotidiano de nuestras direcciones, no sé de alguna solicitud de su parte sobre el hecho de que no puedan o no sepan cómo hacer el proceso”.

En ello coincidió Ramón Izaguirre: “Lo debe hacer nuestro personal, si no saben hacer la nómina entonces estamos fregados. Voto porque se capaciten”; y Gabriela Cárdenas: “que no contraten, que se capacite a los del área”.

Del PAN, Guillermo Torres señaló que “no deben contratar a nadie de por sí no hay dinero, las áreas deben de tener gente con la especialidad y capacidad para poder hacerlo”, y Samantha Smith consideró “que el Municipio debiera solicitar al SAT que auxilie al personal a través de capacitación e instrucciones adecuadas, también es de interés del SAT contar con contribuyentes cumplidos, se deben hacer evaluaciones al persona y adelgazar plantilla”.

Y Juan Carlos Delgado agregó: “definitivamente que se capaciten, el mismo SAT lo puede hacer sin costo. La contratación sería pagar dos veces por un mismo servicio y eso es una irregularidad”.