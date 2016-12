Desactivan contigencia, pero persiste mala calidad del aire

La contingencia y precontingencia en ambas ciudades fueron levantadas ayer por el IEE

SALAMANCA / LEÓN, Gto.- Luego de 52 horas de mala calidad del aire, 24 de ellas las más contaminadas en la historia de Salamanca, se desactivaron la contingencia fase uno y la precontingencia ambiental, al registrarse la disminución de contaminantes en las estaciones de monitoreo, aunque la calidad del aire sigue como No Satisfactoria, y se recomienda no realizar actividades al aire libre.

También, se desactivó la precontingencia en León por partículas menores a 10 micras (PM10),

Sin embargo, ambos municipios, así como Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, permanecieron con calidad del aire No Satisfactoria.

Minutos después de las 08:00 horas del domingo, el Instituto de Ecología en el Estado (IEE) activó en León la precontingencia al registrar un incremento de PM10 en la estación CICEG con un promedio móvil de 152.56 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), y un promedio horario de 205.27 µg/m3 a las 08:00 horas. Ese mismo día se activó la Contingencia Fase I en Salamanca, donde se instruyó a las industrias de jurisdicción federal y estatal, reducir en un 20 por ciento las emisiones de PM10.

Lo anterior se anunció durante la sesión del Comité de Contingencias Atmosféricas que preside Juan Ángel Mejía Gómez, titular del IEE, donde se acordó extremar acciones para evitar la generación PM10 en los municipios del corredor industrial como Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Silao, una de ellas es pedir a los cuerpos de bomberos atender todos los reportes de quemas de pastizales, y apoyo de vigilancia al Ejército.

Ayer a las 08:00 horas, en Salamanca se desactivó la contingencia fase uno, pero se mantuvo la precontingencia ambiental por PM10 hasta las 12:00 horas, cuanto se determinó también su desactivación.

Juan Ángel Mejía Gómez destacó que las acciones oportunas realizadas por el Comité Técnico permitieron desactivar la contingencia fase uno con la participación del municipio, Secretaría de Salud, Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial así como de Pemex y CFE.

Explicó que se realizaron acciones de vigilancia y recomendaciones en las obras públicas y privadas para mitigar las emisiones de partículas, agilizar el tráfico vehicular para evitar concentración de emisiones y recorridos a través de sus brigadas preventivas para evitar cualquier tipo de quemas a cielo abierto.

Agregó que la iniciativa privada e industrial disminuyó en un 20% las actividades de extracción en bancos de materiales pétreos, la Refinería Ing. Antonio M. Amor redujo el consumo de combustóleo en un mínimo de 300 barriles por día y un máximo de 600 por el mismo lapso, y las industrias de jurisdicción federal y estatal redujeron en un 20% las emisiones de PM10.

Dijo que los factores que provocaron la activación de la contingencia fueron las condiciones climatológicas de vientos calmos, lo que disminuyó la dispersión de contaminantes, y el incremento de quemas a cielo abierto y pirotecnia.

Destacó que el corredor industrial está registrando problemas con las PM10 por la actividad de los centros urbanos, quema de esquilmos, de pastizales, partículas de polvo que se han incrementado en la atmósfera baja, lo que en combinación con las condiciones atmosféricas de vientos calmos, ocasionó que las concentraciones de contaminantes aumentara.

Sobre si la estrategia de ‘Cero quemas’ falló, el funcionario dijo que no, si no que fueron muchos factores los que influyeron, pues se atendieron muchas quemas y otras no se podían atender por estar en las parcelas, en las carreteras o en los caminos, lo que complicó que se atendieran.

De acuerdo a información de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), se atendieron 277 quemas, pero hubo más, de éstas un 10% se registraron en la zona urbana.

A la sesión del Comité Técnico de Contingencias Ambientales Atmosféricas acudieron Napoleón Elizalde del Castillo Negrete, subdelegado de Planeación de la Semarnat; María del Carmen Mejía Alba, directora general de Medio Ambiente municipal; representantes de la PAOT, PC, y de los municipios del corredor industrial.

En ella se acordó extremar acciones preventivas para evitar quemas e invitar a la ASEA a que integre el Comité, y que el IEE los dote de infraestructura, como motobombas, para atender incendios, pero sobre todo trabajar en la prevención.