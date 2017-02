“¡Derriben el muro!”: Martellus Bennett, campeón del Súper Tazón

En una entrevista al periódico USA Today, Bennett declaró que no acompañará al equipo a la Casa Blanca cuando realice su visita como campeón de la NFL.

Estados Unidos.- Los Patriotas de Nueva Inglaterra estaban tan felices por haber ganado el Súper Tazón, que uno de sus jugadores manifestó su solidaridad hacia México aprovechando una entrevista por televisión.

“¡Derriben el muro!”… ¡Te amo, México!”, expresó el ala cerrada Martellus Bennett en una entrevista para Fox Sports México, una de las cuatro cadenas mexicanas que transmitieron el Súper Tazón LI.

Bennett no tiene la menor simpatía por el Presidente de Estados Unidos, quien pretende crear un muro en la frontera con México.

El dueño de los Patriotas, Robert Kraft, y el mariscal de campo, Tom Brady, han manifestado que son amigos de Donald Trump.

“No me preocupa eso (que Kraft sea amigo de Trump), tengo mis puntos de vista”, externó el ala cerrada de 29 años, quien completó su octava temporada en la NFL.

Bennett dijo que sus compañeros han sostenido discusiones sobre temas de política, pero el que tengan diferentes ideas no afectó la química y la armonía de su equipo en su camino hacia el título de la NFL.

“Cada uno tiene sus creencias“, indicó, “la cuestión es que aceptamos a cada quien como es y eso es lo principal acerca de lo que es este país. No me afecta lo que otros crean y tampoco me voy a distanciar de ellos por lo que son”.