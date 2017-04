Derbez pide a paisanos superarse en EE. UU.

El actor exhorta a la comunidad que vive en EE. UU. para que voten y aprendan inglés

CDMX.- El actor Eugenio Derbez apeló a los mexicanos que son residentes legales en Estados Unidos a hacerse ciudadanos, a votar en este país y a aprender el inglés porque, sostuvo, de lo contrario “siempre vamos a estar con la cabeza agachada”.

Derbez, quien realizó una visita de trabajo a Washington para presentar su nueva película ‘How To Be a Latin Lover’ y reunirse con el embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, sostuvo que los mexicanos deben tener en claro que por hacerse estadounidenses “no van a perder su amor por México”.

“Ahora, estando aquí en Estados Unidos siento más ganas que nunca de luchar por México, lo mismo le pasa a Salma (Hayek) y a Kate (del Castillo), a todos los que estamos fuera”, dijo en entrevista.

Para su nueva cinta, que se estrena en cartelera a nivel nacional el 28 de abril, decidió ponerle la referencia latina al título para subrayar el orgullo de ser hispano, en momentos que la comunidad vive tiempos de incertidumbre por la política migratoria de la administración Trump.

“Hay que aguantar, yo sé que son tiempos difíciles, pero nos han dejado una elección, no puede ser que no seamos unidos… No podemos ser una comunidad tan desunida, pero hay que aguantar porque nadie trabaja como los latinos… La mejor arma es nuestro trabajo”, resaltó.

En otro nivel

Gracias al éxito de ‘Instructions Not Included’, la película en español más taquillera en la historia de Estados Unidos, el actor mexicano cuenta con un nivel sin precedentes de independencia e influencia en Hollywood para elegir personajes, títulos, actores y hasta las tramas de sus proyectos.

“El estudio de cine me dice: ‘tú conoces tu mercado, dime qué hacemos’. Y yo tengo la voz para decir: ‘dejamos esto, quitamos lo otro, volteamos aquí”, comentó.

Para ‘How To Be a Latin Lover’, donde personifica a Máximo, un seductor venido a menos, Derbez trajo al elenco a Salma Hayek. Además ha rechazado roles de criminal o narcotraficante y ha optado por papeles más dignificados como los de un latino con éxito.