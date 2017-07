Denuncian vecinos de San Clemente aumento de asaltos a mano armada

Personas que circulan por el lugar viven atemorizados pues los delincuentes portan armas blancas

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Vecinos del barrio de San Clemente siguen padeciendo frecuentes asaltos por las noches. Viven atemorizados pues los delincuentes portan armas blancas, lo que pone en peligro su integridad.

“Ya es desesperante vivir así, asaltos a cada rato, riñas, robos a negocios. Nos asaltan un lunes, por ejemplo, y el miércoles otra vez nos toca. Esto ya es mucho, pedimos apoyo a las autoridades porque se vuelve muy inseguro por las noches y por el camino para el IIMO”, refirió Mario Gutiérrez.

Otro vecino, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que vándalos provenientes de San Luisito se reúnen para consumir sustancias prohibidas. Son ellos quienes alteran el orden y atracan a transeúntes amenazándolos con navajas o cuchillos.

Menos robos a comercios

Habitantes de la zona contaron a correo que los robos a negocios disminuyeron, pero los asaltos a quienes transitan por las calles han incrementado.

Por lo menos dos veces al día suceden este tipo de delitos, y cuando los reportan al sistema de emergencias tardan en responderles o los elementos no acuden, hecho que causa que los ciudadanos se sientan más vulnerables.

“En algunos puntos de la colonia no hay mucha luz, lo que facilita a los ladrones que puedan cometer este tipo de acciones, los policías sólo pasan en la mañana o cuando aún es de día, pero por las noches es muy raro ver a un oficial (…) entiendo que faltan policías y tal vez no están bien equipados, pero deberían darnos el apoyo a todas las colonias, no a unas sí y a otras no”, se quejó otro capitalino.