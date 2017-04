Denuncian usuarios retrasos del transporte

Capitalinos se quejaron también del modo en que conducen los

operadores

Patricio Serna

GUANAJUATO, Gto.- Usuarios del transporte público de la capital se quejaron por los retrasos de los operadores en las diversas rutas, ya que afectan su puntualidad al acudir a sus citas, y pierden demasiado tiempo esperando el servicio. También manifestaron inconformidad porque algunos choferes conducen de manera imprudente.

En un sondeo de correo, se detectó que las rutas con mayores retrasos son las de Valenciana, San Javier, Central de Autobuses, Carrizo, Calderones y Cerro de los Leones.

Enumeran sus Inconformidades

La ciudadana Ana Guzmán señaló que “los camiones se tardan un buen, yo entiendo que ahorita son vacaciones y que hay tráfico, por eso tardan, pero cuando son días normales también se retrasan. A veces he estado aquí esperando hasta una hora en lo que pasa el camión y pues de por sí anda una a las carreras y con eso que no respetan los horarios, peor todavía”.

Javier Medina, quien utiliza el transporte para trasladarse a Valenciana, mencionó: “muy mal servicio, en primera se tardan en pasar, luego hay unos que manejan bien mal, son imprudentes.

Ahí le sufre uno cuando va, se brincan los topes, se dan ‘enfrenones’ y a veces no te bajan en tu parada porque no te escuchan, van distraídos. Van bien llenos y apretados y aun así quieren subir más pasaje y así quieren subir el precio, no se me hace justo”.