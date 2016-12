Denuncian taxistas ejecutivos acoso de Movilidad

Un conductor grabó cómo inspectores de la dirección lo hostigan hasta su destino cuando viajaba en un taxi de Línea Dorada

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Directivos de taxi Express Línea Dorada manifestaron su inconformidad ante el hostigamiento que reciben todos los días por parte de los inspectores del Instituto de Movilidad, al grado de perseguir las unidades con pasaje hasta el destino del cliente.

Denunciaron el incidente en que el miércoles uno de sus choferes y una pasajera estuvieron involucrados, y lo que llevó al cliente a ya no utilizar de nuevo el servicio ejecutivo.

“Una persona extranjera pidió el servicio de su domicilio a la Central, al llegar a su destino le dijo al chofer que la esperara pues iba a verificar si su familiar ya había llegado, no se tardó ni cinco minutos cuando volvió a subir a la unidad, a partir de ese momento los inspectores siguieron al vehículo ejecutivo hasta la propiedad de la persona donde la hicieron bajar para que de nueva cuenta pidiera el servicio”, contó Juan de Dios Torres Rea, presidente de Taxi Línea Dorada.

Esta situación hizo que la usuaria se molestara con el chofer como con los inspectores porque según un video grabado por el chofer, de cual Correo tiene una copia, se ve a los inspectores ingresando a la propiedad de la clienta para que ella de nueva cuenta solicitara el servicio ejecutivo pues los viajes dobles no están permitidos según los inspectores.

“Los de transportes argumentaron que cuando se baja el usuario deben pedir de nueva cuenta el servicio, eso es absurdo, cómo le voy a decir que pida de nuevo el servicio si ya había hecho la petición por plataforma como está estipulado, no podemos negarle el servicio si ya lo traemos, es una clienta frecuente que con esta situación nos dijo ya no quiero volver a saber nada de los taxis ejecutivos, eso es un cliente menos”, dijo Jorge Aguirre.

Comentó además que los inspectores nunca traen su placa visible con su nombre, no se identifican y se comportan de una manera prepotente tanto con el chofer como con los pasajeros.

“Los choferes ya no quieren trabajar por lo mismo, es mucho el hostigamiento y ya están cansados pues cuando los inspectores los detienen se portan groseros y prepotentes a la hora de la revisión, en el caso del miércoles la multa no se la realizaron en el momento, le quitaron los papeles de coche porque no había grúas y que le dijeron que tenía que pasar al jurídico por ellos”.

Juan de Dios Torres y Jorge Aguirre comentaron que son de siete a ocho quejas que reciben por semana de usuarios a los que los inspectores les piden su teléfono para verificar que el servicio haya sido pedido por plataforma, en otros casos los bajan o los persiguen hasta donde vayan.

“A nosotros nos pueden detener, parar y revisar las veces que los inspectores quieran, no hay problema, enseñamos que tenemos todo legal y en orden pero que se metan con el cliente es una situación que nos molesta porque estamos para servir a la gente entonces eso que hacen de hostigar y acosar al usuario están violando los derechos humanos, sólo pedimos que respeten al usuario”, dijo Jorge Aguirre.

Añadió que la persona la cual fue sujeta del acoso interpondrá una demanda en el Instituto de Movilidad por esta acción ya que ella se sintió perseguida, acosada y ofendida por dicha acción.