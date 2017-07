Denuncian policías pago incompleto del Fortaseg

Deben ser entre 10 y 27 mp por agente, pero sólo les han dado 2 mp, dicen

Manuel Arriaga

PÉNJAMO, Gto.- Elementos de la Policía municipal de Pénjamo denunciaron que este año no han recibido los recursos que les corresponden a cada elemento por parte del Fortaseg, aseguraron que el estimado de ingresos para los elementos oscilan entre los 10 mil y los 27 mil pesos por agente, dependiendo de su rango en la corporación, sin embargo, señalaron que sólo les han dado de 2 mil a 3 mil pesos. Este miércoles se reunirán con las autoridades municipales en busca de alguna solución.

“La cámara nos la quitaron porque dijeron que iban a revisar los números de serie, pero ya no nos las devolvieron, las tabletas ya no funcionan, si les preguntas a los compañeros verás que ya nadie la tiene porque no servían”

Policías