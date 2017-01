Denuncian maltrato a menor en la Piloto

La madre de un niño de primero de secundaria, refiere que una profesora insultó y le gritó a su hijo

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- María Guadalupe Camacho López, denunció que su hijo, alumno de primer grado del Centro Educacional Piloto, fue víctima de maltrato por parte de la profesora de inglés Pilar García Bustamante. Al parecer, no es la primera vez que la maestra incurre en este tipo de acciones.

“El viernes pasado maltrató a mi hijo Giovanni Asael González, (…) lo trató mal y con uso de groserías”, aseguró la madre.

Refirió que ayer, cuando acudió a realizar un trámite al plantel, los compañeros de clase de su hijo le informaron que el pasado viernes algunos niños acusaron a Giovanni de esconder la mochila de otro estudiante. La maestra, Pilar, al percatarse de la situación, le gritó frente a todos “pinche escuincle, ¿te gustaría que a ti te lo hicieran?”

“Mi hijo se puso a llorar, unos compañeros lo acompañaron a poner el reporte en la dirección y los mismos compañeros le decían a la maestra y al director que mi hijo no había sido”, narró a correo.

Manifestó que Gerardo Flores Mancera, director de la escuela, aseguró que se haría cargo del asunto. Sin embargo desconfía, puesto que no ha resuelto otras irregularidades de la institución.

Otros menores señalan que en otras ocasiones Pilar García ha insultado a sus alumnos. Por lo anterior, la madre de familia solicita “que hablen con ella (…) si no es la primera vez entonces qué podemos esperar (…) que la autoridad la ponga en su lugar”.

“Quiero que hablen con ella porque no está bien, va a enseñarlos no a maltratarlos y no está bien que ella ponga esos ejemplos, que se le dé un castigo porque si no es la primera vez entonces qué podemos esperar”

María Guadalupe Camacho López

Madre de familia