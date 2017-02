Denuncian maltrato de empleada de la presidencia

Un ciudadano denunció la actitud prepotente y grosera de una mujer que no le quiso recibir su pago del predial

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Un ciudadano denunció el maltrato que recibió por parte de una empleada de la presidencia municipal, dijo que la mujer fue prepotente, grosera y no le quiso recibir su pago del predial con el argumento de que estaba muy ocupada para atenderlo.

“Pregunté en la parte de abajo dónde podía pagar mi predial y me mandaron para arriba, pues ahí están tres cajeros que me podrían cobrar más rápido, así que subí y esperé mi turno, cuando por fin me tocó la persona que me atendió me dejó con el dinero en la mano y me dijo que fuera a pagar a otro lado porque ella estaba muy ocupada, fue muy grosera y prepotente”, aseguró molesto el ciudadano Carlos Rosales.

El inconforme mencionó que la actitud de la servidora le causó tanto enojo, que pensó en no pagar su predial pues se sintió ofendido por las palabras de la joven.

“Al momento que me contestó de esa manera, me levanté enojado porque ella está ahí para atender a la gente y si no le gusta su trabajo pues que renuncie”, comentó.

Agregó que otro empleado se dio cuenta de lo que había sucedido, y muy amablemente se ofreció a atenderlo y se disculpó por el maltrato dado por su compañera.

“El señor me atendió de una manera amable y respetuosa, que hay que reconocer porque así deben atender al cliente, no me están haciendo un favor, acudí a pagar mi predial no a pedirles prestado”, dijo.