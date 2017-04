Denuncian falta de agua potable y drenaje en la comunidad de las Viñas

Habitantes lamentan que al ser una comunidad cercana a la zona urbana el gobierno municipal no los apoye con los servicios básicos

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- María Petra Granados habitante de la comunidad Las Viñas cerro de Las Antenas denunció la falta de agua potable y drenaje que afecta a las 50 familias que ahí viven además del mal estado de los caminos que en temporada de lluvia se ven afectados y el paso se complica.

La inconforme dijo que desde hace muchos años, no precisó cuantos, por parte del municipio realizaron mediciones en la comunidad con la promesa de que iban a dar agua potable, pero hasta la fecha no han hecho nada.

Petra manifestó que están a 15 minutos de la ciudad y que es lamentable que al ser de las comunidades más cercanas a la zona urbana el gobierno municipal no los apoye con los servicios básicos.

Contó que no tiene baños y que tiene que hacer las necesidades fisiológicas a la intemperie y que eso propicia focos de infección, pero no tienen otra opción porque no han tenido apoyos para mejorar el tema y que se implemente el servicio de drenaje.

Sin caminos y sin agua

De la misma manera narró que para conseguir agua limpia diariamente tienen que levantarse a muy temprana hora y caminar para trasladarla en cubetas hasta a los domicilios y si no lo hacen se quedan sin agua pues dijo que a determinada hora deja de salir el líquido.

En cuanto al camino de acceso a la comunidad manifestó que están en mal estado y que en temporada de lluvias se encharca el agua y se acumula el lodo lo que impide que los habitantes de este poblado entren o salgan fácilmente, además dijo que no hay servicio de transporte público hasta la comunidad y tienen que caminar hasta 30 minutos o más para llegar a donde es el paradero del camión.

Petra Granados finalmente resaltó que son una de las comunidades más cercanas a la zona urbana y expresó que son muchas las necesidades que tienen pero de totas las más urgentes son los servicios de agua potable y el drenaje para que puedan tener baños.