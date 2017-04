Denuncian cacería de Uber’s en León

Denuncian en redes sociales cacería de Uber´s por parte de Inspectores

Ian Martínez

LEÓN, Gto.- Una familia denunció que fue retenida por inspectores de la Dirección de Transporte, pues aseguraban que viajaban a bordo de un taxi ejecutivo, e incluso amenazaron con quitarles su vehículo, sólo porque la hermana de la conductora viajaba en la parte trasera del auto.

Una mujer quien es integrante de la familia Pérez Acevedo relato a Correo, que el pasado 23 de Marzo fue detenida ella y su hermana quien iba en la parte trasera debido a que llevaba en brazos a su hija de apenas unos meses de nacida.

“Yo manejaba mi coche que es un versa, cuando íbamos por el bulevar Francisco Villa y Las Torres a mi casa a la altura de esos dos bulevares, fuimos detenidos por una camioneta blanca que solo traía una torreta con luces amarillas, yo me detuve pensando que algo había paso, se me acerco una persona diciendo que sí podía descender de mi coche, a lo que yo me negué pues no parecía policía ni mucho menos un tránsito, el tipo muy prepotente me dijo que yo era Uber y que sería infraccionada y mi choche llevado, posterior de eso dijeron ser inspectores de transporte pero no quisieron darme su nombre” comento a Correo.

De igual modo aseguro que para que la unidad no fuera detenida por los inspectores tuvieron que demostrar que ambas mujeres tenían algún parentesco y que la unidad estaba a su nombre y no prestaba ningún tipo de servicio de taxi.

Sin embargo, estas son las situaciones hostiles que surgen con la cacería de los autos ejecutivos que emprendió en días recientes el gobierno estatal.

Denuncian en redes sociales cacería de Uber´s por parte de Inspectores.

El día de ayer en redes sociales circularon varios videos donde se puede apreciar como inspectores de la dependencia realizan multas y confiscan los vehículos.

En uno de los videos se puede escuchar como una joven, le dice a los agentes el motivo de la detención y que se identificaran, pero no hubo respuesta de ninguno de los dos agentes que se observan en los videos.

“Por qué según dice que me está dando la multa, no me quiere decir, entonces solo están multando por multar”. A lo único que el inspector dijo “Ahorita le explico cuando termine, solo le pido de favor que no me esté tomando video”, a lo que el agente posteriormente por su el radio de comunicación dice “nos están tomando video”.