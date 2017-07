Denuncian agresiones físicas de delegado contra dos mujeres

Las afectadas indican que fueron intimidadas y golpeadas por parte del representante de la comunidad de San Juan de la Vega

Redacción

CELAYA, Gto.- Dos mujeres fueron golpeadas por el delegado de la comunidad de San Juan de la Vega, según se dio a conocer esto fue durante una trifulca en un partido de futbol realizado el pasado domingo.

El domingo 10 de julio, se realizaba un partido de futbol entre las comunidades de Mendoza vs Santa Teresa, en la campo Azteca de la comunidad de San Juan de la Vega .Durante el partido Pablo Barajas Elías, delegado de San Juan de la Vega, comenzó a hacerse de palabras con un par de mujeres, mismas que minutos después fueron agredidas a golpes por una mujer señalada como hermana del delegado quien posteriormente se sumó a las agresiones físicas contras las féminas.

Marisol del Rayo Mendoza Guerrero y su madre, María Dolores, fueron las agredidas y lo dieron a conocer luego de interponer una denuncia en contra de Pablo Barajas, ante la agencia del Ministerio Público 7-UTC05 de Celaya a cargo de Sandra Guadalupe Pérez Camacho, registrada en la carpeta 69690, por el delito de “Intimidar con causar daño en persona”.

Posteriormente Marisol y su mamá recurrieron a la asesoría de Antonio Santillán Lugo, quien se identificó como defensor de los derechos humanos y quien las asesora legalmente, por lo que acudieron a Alfonso González, coordinador de delegados de presidencia municipal, para exponer su caso, pero la respuesta fue desfavorable indicando que el asunto no les correspondía, pues se encontraba en actividades relacionadas a su vida privada.

Marisol resultó con varias contusiones en la cara y cuerpo que la dejaron inconsciente el día de la agresión, mientras que María Dolores presenta una cortada en la mano izquierda provocada con una botella de cerveza, lesiones que aún son visibles.

“Acudimos con el coordinador de delgados Alfonso González, pero no nos hizo caso, porque dijo que como era domingo y que estaba alcoholizado; a lo poco que yo se él tiene que estar disponible las 24 horas de lunes a domingo por lo que pueda suceder, y el como delegado en vez de poner el desorden debe poner orden; pero me dijo que no, porque estaba fuera de servicio, es su vida privada y las autoridades ya no pueden hacer nada”, dijo una de las afectadas.

Antonio Santillan indicó que varias personas publicaron videos y fotografías por medio de sus redes sociales de los hechos en que involucran al delegado, sin embargo, el propio funcionario se encargó de amedrentar a los denunciantes para que borraran las evidencias bajo amenazas, así mismo, las agredidas puntualizaron que recibieron amenazas directas por lo que temen por su integridad física y por la de sus familiares haciéndolo responsable directo por alguna hecho que les pueda ocurrir.

Correo solicitó una entrevista con el Secretario de Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, a quien pertenece la coordinación de Delegados, sin embargo no se tuvo una respuesta favorable respecto a las actividades y responsabilidades del delegado.