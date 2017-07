Denuncia regidor gastos excesivos para el homenaje a Juventino Rosas

El alcalde no supo informar con certeza del costo de los eventos contratados

Selene Martínez

JUVENTINO ROSAS, Gto.- Acusa el regidor panista, Epifanio Hernández, al alcalde Serafín Prieto Álvarez de gastar más de un millón de pesos en el homenaje por el 123 aniversario luctuoso de Juventino Rosas, dice que en un inicio el presupuesto aprobado había sido de 600 mil pesos, pero que en una sesión extraordinaria, realizada el jueves 7 de julio por la mañana, cuando los eventos daban inicio ese día por la tarde, el alcalde solicitó que fuera ampliado a más de un millón de pesos.

El alcalde convocó a una sesión extraordinaria para solicitar una ampliación de 450 mil pesos al recurso inicial. Les informó que 300 mil pesos estaban destinados a las actividades ya planeadas y 700 mil más serían para dos eventos que le dijo se habían contratado “en paquete”, que es la actuación del Mariachi Vargas y de Rocío Banquells. “Preguntamos ¿qué costo iban a tener estos artistas? Sí vas a contratar por paquete, pero desglósame el costo de cada uno de los artistas; dijo que no tenía la información, que no sabía, simplemente no contestó”.