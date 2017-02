Denuncia ciudadano abuso de autoridad de agente vial

La víctima asegura que fue amenazado de muerte

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- El ciudadano, Juan Gerardo Conejo Calderón, denunció ante el Ministerio Público, ante el Consejo de Honor y Justicia de la Coordinación General de Seguridad Ciudadana y directamente con el alcalde Antonio Arredondo Muñoz, el abuso de autoridad en el que incurrió el agente vial 17, Manuel Gutiérrez González, quien lo detuvo para infraccionarlo por no traer cinturón de seguridad e ir hablando por teléfono, lo que admitió. Posteriormente lo cuestionó por la posesión del vehículo que traía y sobre la labor a la que se dedicaba. Al no contestar, fue amenazado, “te vas a morir”, aseguró que le dijo el agente.

El afectado llegó hasta las instalaciones de la Coordinación de Seguridad Ciudadana, donde presentó la denuncia y se generó la carpeta de investigación 12633, de acuerdo al folio 27401; por la actuación dolosa del servidor público.

Se levantó la infracción a Conejo González, por no utilizar el cinturón de seguridad, por lo que se le recogió la licencia tipo A y el monto de la infracción es de 288 pesos.

Juan Gerardo Conejo, declaró que al circular por la calle Desierto de los leones, un agente vial le hizo el alto, le informó que lo iba a infraccionar por no traer el cinturón de seguridad y por conducir al ir hablando por teléfono, lo que admitió, “le dije que adelante que hiciera su trabajo. Pero luego me dijo te voy a echar la mano, solo te voy a hacer una infracción. Yo le respondí, que no, que como ciudadano, reconocía que estaba haciendo mal y le pedí las dos infracciones”.

“Me dijo, bájese de la camioneta, a qué se dedica, como le hace para sacar esa camioneta. Le contesté, tu eres un policía vial estas usurpando funciones que no te corresponden, rebasas su capacidad, no eres de la policía investigadora, no tienes por qué preguntar de donde saco el dinero, ni a qué me dedico. En ese momento saqué mi teléfono para filmarlo y me dijo, guarde su teléfono, tiene prohibido filmar y aunque es mi derecho hacerlo, guardé mi teléfono”.

El afectado se dirigió con otro elemento para preguntarle quien viene a cargo del operativo para poder una queja y le dijo que nadie; estos elementos no portaban gafete, ni razón social en el uniforme. Pidió saber quién era el oficial de mayor rango para presentar la queja y le respondieron que nadie.

Se regresó con el oficial que le hizo la multa y le preguntó si hizo la multa por las dos infracciones, “en este momento se arrimó frente a mi rostro y me dijo, te vas a morir. Agarré mi fui a mi vehículo, mientras el agente terminó de hacer la infracción y me dijo, la vas a querer cabrón o no. Si no pasas a la oficina por ella. Pero opté por seguirlo y pedirle la infracción y me la dio. Vine a pagar la multa y no tienen la licencia, que porque el agente todavía no la entrega.

Esto no puede seguir así, porque están violentando mis garantías del artículo 16 Constitucional que dice que nadie debe ser puede ser molestado en su persona y posesiones. Tengo una manera honrada de vivir y acredité de donde salió el dinero y me dijeron que no tenía por qué darle información a un agente vial”.

El afectado se entrevistó con el alcalde Antonio Arredondo Muñoz, éste le dijo que se iba a revisar este tema y que no iban a solapar este tipo de situaciones.

Igual la regidora, presidente de la comisión de seguridad, Gabriela Ledesma García, a quien también le expuso su problema, y le dijo que se va a revisar este asunto.