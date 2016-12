Denuncia capitalino abuso de poder de dos policías preventivos

Al parecer dos agentes municipales usaron fuerza excesiva e insultaron a un conductor; ya se investigan los hechos

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El capitalino Andrés Antonio Alcocer Luque denunció abuso de poder por parte de dos policías preventivos que lo insultaron verbalmente e hicieron uso de la fuerza física causándole daños en el cuello, además de arrestarlo y trasladarlo a barandilla sin explicarle los motivos.

Andrés Antonio platicó que el pasado lunes cuando iba en su motocicleta por la calle Dos Ríos, dos oficiales preventivos a bordo de la patrulla Ford Stranger con placas 09710 quisieron rebasarlo, le marcaron el alto y lo arrestaron sin darle mayor explicación.

“Ellos me querían rebasar a fuerza habiendo tráfico en Dos Ríos, sin siquiera llevar una sirena encendida, yo no les di el paso y casi me aventaron la patrulla, cerca de Hacienda de Cobos por las capillas del DIF me detuvieron y de manera prepotente me dijeron que quién ching… soy yo para decirles cómo tienen que hacer su trabajo”.

Contó que le pidieron sus documentos los cuales entregó sin mayor oposición, dijo que al ver la manera en que actuaban los policías decidió grabar con su teléfono celular lo que estaba ocurriendo y que cuando los policías se percataron de ello uno de ellos lo sometió tomándolo por el cuello y le puso las esposas.

Dijo saber que lo que le estaban haciendo los policías no tenía certeza jurídica y por ello trató de pedir ayuda, ya que además no le fundamentaron por qué lo estaban deteniendo.

“Solamente me dijeron que según yo les falté al respeto, jamás les dije palabras obscenas, ni me dirigí de manera violenta”, aseguró que al pedir a los policías que se identificaran se negaron a proporcionar sus nombres.

El joven dijo que no había estado por más de tres minutos en barandilla, pero decidió denunciar el hecho ya que son irregularidades que los policías cometen con frecuencia y cualquiera puede estar expuesto a la misma situación.

Ya investigamos: Cristian Ortiz

El director de Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz Muñiz, dijo conocer sobre el incidente y explicó que el lunes un policía se cayó de su moto cuando participaba en una persecución por el rumbo de Valenciana y que solicitaron ayuda de los elementos acusados quienes se encontraban por el rumbo de La Presa de la Olla cuando los requirieron.

El funcionario aseguró que cuando los oficiales llegaron a Dos Ríos la emergencia ya había pasado y que según el reporte que le fue entregado, en ese momento se acercó una persona que los insultó.

“Cualquier ciudadano puede inconformarse y denunciarlo, para ello tenemos una área de Asuntos Internos y un Consejo de Honor y Justicia que evalúa el proceder y actuar de los elementos”, dijo Ortiz.

Aseguró saber de qué policías se trata, dijo que se investigan los hechos y que de resultar responsabilidades en contra de los oficiales involucrados se procedería conforme a la reglamentación vigente con sanciones que pueden ir de una amonestación, suspensión o hasta la inhabilitación del elemento.