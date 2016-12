Por dejarlo al final, se quedan sin verificar

Largas filas y hologramas agotados fue lo que los conductores padecieron por dejar todo a última hora

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Ayer fue el último día para verificar y muchos leoneses no pudieron cumplir con esta disposición debido a que lo dejaron para ‘el último día’ y al llegar al Centro de Verificación se encontraron con la noticia de que los certificados se habían agotado.

Y es que mientras que la semana pasada, apenas se verificaban entre 10 y 15 autos, esta semana llegaban hasta 70 vehículos diariamente, comentó Gonzalo Rodrigo Mancilla Martínez, técnico el encargado del Verificentro ubicado sobre el Torres Landa, casi esquina con Paseo de Jerez.

Él señaló que sólo el 50% de los autos que acuden a verificar pasan la prueba dinámica, ‘reprueban’ incluso los modelos recientes, lo cual ha generado gran descontento.

Hasta 45 minutos en la fila

Antes de las 2:00 de la tarde, al menos una decena de automovilistas que llevaban hasta 45 minutos haciendo fila para verificar su auto en el Centro de Verificación Vehicular antes citado, fueron informados de que ya no contaban con calcomanías, lo que generó molestia entre los clientes, algunos de los cuales llevaban su vehículo por segunda ocasión, ya que la primera vez no pasó la prueba.

“Al principio que nos pusieron este nuevo sistema sí hubo mucha gente y hubo muchos rechazados, pero después la gente fue haciendo ‘concha’ y de un día para otro prácticamente verificábamos de 10 a 15 carros al día y ya en estos últimos días estuvimos verificando entre 60 y 70 vehículos diarios y la gente se molesta porque no pasan los vehículos pero nosotros no podemos hacerles nada, nosotros no tenemos nada que ver, es el sistema que ya es más complejo”, comentó Gonzalo Rodrigo

Mancilla Martínez.

“Aunque sean vehículos nuevos muchas veces no pasan, porque la gente piensa que nada más con echarle gasolina al vehículo ya va funcionar y andan para arriba y para abajo y la verdad es que no, necesitan hacerle sus servicios porque al momento de que los traen no pasan”, explicó el encargado del Centro Vehicular, quien señaló además que no podía recomendar a los clientes que iban llegando acudir a otro Verificentro, pues se desconocía si los otros sitios autorizados aún

contaban con hologramas.