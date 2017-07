Dejan lluvias caminos inaccesibles a escuelas

Padres de familia revisan si con las cuotas escolares del próximo ciclo se puede reparar la calle antes de que los niños regresen de vacaciones

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- Para los 146 alumnos de la Telesecundaria 1047 de la comunidad de El Carmen, llegar a clases es todo un reto en temporada de lluvias, debido a las malas condiciones de los caminos rurales y la enorme laguna que se forma justo en el portón de la escuela.

“Este lado estaba peor y se cooperaron y por lo menos por dentro ya no está, pero ahorita no porque es toda la calle” Gabriel Espinoza, Delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato

La directora María Candelaria López Torres comentó que en esta época al menos 20% de los alumnos no asiste a clases, pues algunos viven incluso en otras comunidades y tienen que trasladarse a pie hasta la telesecundaria.

“En sus casas también tienen un acceso muy malo y les cuesta venir a la escuela, tenemos faltas, inasistencias por el mismo motivo que el camino está en muy malas condiciones”, comentó.

El año pasado, los padres de familia se cooperaron y contrataron una tolva de tierra para rellenar el piso de la telesecundaria y sus hijos no asistieran a clases ‘entre el agua’, pero el material no alcanzó para la parte exterior, en la que tienen que colocar tabiques y piedras para poder pasar.

“Este lado estaba peor y se cooperaron y por lo menos por dentro ya no está, pero ahorita no porque es toda la calle”, comentó la directora, quien dijo que el delegado de la SEG, Gabriel Espinoza Muñoz, ya tiene conocimiento de esta situación y está gestionando que el Municipio dé mantenimiento en el exterior de la institución, pero no hay respuesta.

Ante ello, los padres de familia están revisando si con las cuotas escolares del próximo ciclo se puede reparar la calle antes de que los niños regresen de vacaciones para que no tengan más dificultades durante la temporada de lluvias.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Roberto Lazzeri Sánchez, aseguró que sí se atienden los caminos rurales, pero reconoció que la maquinaria es insuficiente para todas las demandas y solicitudes que llegan a la dirección.