No requerimos aval para reunión: Carbajo

No necesitamos aval de la delegada ni del CDE, dice presidente del CDM de la capital

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- El Comité Directivo Municipal del PRI no necesita avisarle a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Graciela Ortiz, sobre las reuniones que se sostienen de cara a las elecciones de 2018, afirmó el presidente del CDM, Gabino Carbajo.

“No requiero que la delegada me diga ‘¿qué van a tratar?’. ‘No, pues vamos a tratar eso’. ‘Entonces no lo hagan’ ” , expuso.

Esto luego de que ayer, alrededor de 20 priistas, entre ellos los exalcaldes Luis Felipe Luna Obregón y Luis Gutiérrez Márquez, así como los regidores Adrián Camacho Trejo Luna y Gabriela Cárdenas, se reunieron en un hotel para elaborar un programa de acción y fortalecer la estructura. El alcalde Edgar Castro también fue convocado a la reunión pero se disculpó.

Carbajo agregó que “a la delegada yo no la he visto, estamos buscando entrevistarnos con ella para informarle de cómo está el priismo de la capital y qué estamos haciendo (…). Estos son actos que no requieres que te los avale el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal. La cortesía política, el respeto, la jerarquización que debe haber te dicta que estén de acuerdo, pero no podemos estar supeditados.

“Está todo mundo desbordándose y bueno pues vamos a sumarnos todos, a nadie le puedes impedir que se reúna para hacer activismo político”, consideró.

Buscan la unidad

A decir de Carbajo, el objetivo de la reunión fue establecer un plan de acción previo al inicio del proceso electoral y también buscar la unidad al interior del partido. “Estamos tratando de sumar a los priistas, de restañar las heridas, de buscar un consenso como partido político para hacer un gran bloque, que seamos un solo grupo de priistas en la capital, para ser uno solo en el proceso federal, estatal y municipal”.