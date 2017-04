Defiende operativos vs. taxis ejecutivos

Quienes dan el servicio irregular incurren en competencia desleal: Juan Carlos Muñoz

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El diputado local del PAN, Juan Carlos Muñoz Márquez, consideró que la autoridad estatal debe continuar deteniendo y castigando a los operadores que brinden un servicio de transporte ejecutivo de manera irregular, pues incurren en competencia desleal.

“Hay muchos taxis ilegales en todas sus modalidades, no hay ninguna cacería se trata de que la ley se cumpla y éstos que están fuera de la ley hacen una competencia desleal” Juan Carlos Muñoz Márquez

Diputado local del PAN

El legislador panista defendió que los trabajos que hace el gobierno del estado a través de los dispositivos para dar con estos operadores no se debe a una persecución contra este servicio, pues incluso ya está reglamentado, sino por la responsabilidad que tiene la autoridad para mantener el orden en esta materia.

Indicó que no sería justo que haya operadores que invierten tiempo y dinero pagando sus impuestos para poder brindar un buen servicio legal, y la autoridad no haga nada en contra de quienes no están regulados.

“Los que sí están correctos se están sumando para que a los que están mal se les sancione, que no hagan la competencia, tienen que sacar una licencia tipo ‘B’, pagar refrendo anual, pagar impuestos, pagar la plataforma y aparte llegan otros que dicen que son y comienzan a competir deslealmente”, señaló.

El legislador local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado, consideró también que a un año de que se aprobó la Ley de Movilidad, es momento de hacer una revisión para imponer un mayor orden en servicios de transportes ejecutivos.

“De nada sirve hacer leyes que no se revisen o se perfeccionen el día de mañana, hoy el mundo es dinámico y hoy nos obliga a revisar esta ley”, destacó.