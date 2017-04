Deben regresar celulares, beneficiados de ‘Taxi Seguro’: Ling Altamirano

Los celulares fueron comprados con recursos públicos

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- Luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios de Taxi Seguro, por no cumplir con los procesos especificados por la normatividad, el presidente del Comité Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, consideró que todos los taxistas que fueron beneficiados con este programa a través de un celular, lo deben de regresar a la administración de León, pues fueron comprados con recursos públicos.

A decir del político esta acción no corresponde a un capricho del actual alcalde, Héctor López Santillana sino a la resolución a la que llegó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una resolución en la cual se determina que es ilegal la forma en que se asignó el contrato de celulares y software, pero hay implicaciones porque hubo disposición de recurso, se compraron celulares, además del soporte, el hecho es que se les entregaron aparatos ¿dónde están los aparatos? Porque esos aparatos costaron dinero público, a las personas que se les entregó un aparato habrá que requerirlos, porque este programa quedó interrumpido, es una resolución del tribunal y dar reversa, y eso implica recoger los aparatos”, señaló.

Ling Altamirano dijo que con esto, se debe de resarcir el daño que hizo este programa al erario público, es decir pagar, regresar los 14.4 millones de pesos de los 23.2 que correspondían del contrato total.

También criticó de ‘fiasco’ el programa de Taxi Rosa, pues al final nunca se pudo concretar, aun cuando este este programa y Taxi Seguro se anunciaron con ‘bombo y platillo’ en la administración municipal.

Respecto a lo comunicado que emitió la exalcaldesa de León y ahora diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez que responsabiliza a la actual administración de no darle seguimiento a este programa y que por ello los operadores los empeñaban o vendían esos equipos, el panista solo señaló que ella está desinformada pues esta es una resolución del contrato, no de lo que hicieron o no los taxistas con los celulares.

“Seguramente no leyó ni el boletín, ni las noticias, ni la resolución de lo contencioso, porque el origen del problema jurídico es, que la autoridad que asigno el programa no era la autoridad competente y nada tiene que ver con el uso de los celulares”, comentó.