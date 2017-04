Debe Contraloría investigar pagos con recursos no aprobados: regidor

Guillermo Torres Saucedo aseveró que la Contadora Irma Mandujano García aceptó que dispuso del dinero para el pago de la primer quincena de abril sin estar aprobado por el ayuntamiento

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Contraloría municipal debe iniciar una investigación a la contadora Irma Mandujano García para aclarar y poner en orden el tema del pago de salarios a empleados eventuales con recursos no aprobados por el Ayuntamiento, manifestó el regidor Panista Guillermo Torres Saucedo.

Torres Saucedo aseveró que la Contadora Irma Mandujano García aceptó que dispuso del dinero para el pago de la primer quincena de abril sin estar aprobado por el ayuntamiento lo que dijo es un movimiento ilegal.

“La gravedad está en que la tesorera acepta que se usó el dinero sin estar aprobado, dijo que tomó dinero de las transferencias, es un movimiento ilegal sin estar aprobado por el ayuntamiento”.

Esto luego de que en plena sesión de Cabildo a raíz de la aprobación del recurso para dicho rubro se suscitó una pelea entre el Alcalde Edgar Castro Cerrillo y el regidor panista Guillermo Torres Saucedo, este último dijo que lo que ocurrió es una diferencia de opiniones y que no lo toma como algo personal, además aclaró que él no acusó a nadie de desvíos de recursos públicos y que simplemente pidió meter orden de lo contrario si se puede llegar a caer en desvío de dinero.

Saucedo manifestó que Edgar Castro se equivocó al desviar el tema principal a aspectos desatinados, comentó que lo adecuado hubiera sido que el Alcalde ordenara a Contraloría que se iniciará una investigación y no lo hizo.

“No estoy en contra del fondo por que los trabajadores necesitan su dinero, pero que no se quiera sancionar a una persona por que incurrió en una irregularidad es desviar el tema hacia cosas que nada tenían que ver, puse el dedo en la llaga y eso les dolió”.

Guillermo Torres explicó que para aclarar el tema lo más indicado es que intervenga contraloría para hacer las observaciones necesarias y si hay sanción que se aplique o se haga un llamado de atención, además destacó la importancia de que la Comisión de Hacienda sesione con tiempo para evitar este tipo de irregularidades.

El funcionario comentó que no le da importancia a lo que se dice de él sobre el uso de reflectores a su favor, dijo conocer la ley y aseveró no estar violando ningún reglamento y mencionó que hacer denuncias sociales es un tema que siempre va a incomodar a los “políticos tradicionalistas”.

Refiriéndose a los comentarios de Castro Cerrillo sobre el uso de medios de comunicación dijo “no es afán de protagonizar, es cansancio de ver funcionarios que no responden, de ver comunidades en completo hartazgo (…) me tiene muy sin cuidado lo que puedan decir (…) yo voy a seguir levantando la voz porque soy un representante popular, si eso incomoda cuanto lo sentimos pero no voy a bajar la guardia y si quiere debatir nuevamente pues le vamos a entrar”.

En cuanto a sus compañeros panistas Saucedo negó que haya desacuerdos ente ellos “hemos discutido muchos temas, poco a poco clarificando que somos una oposición que tiene que ser fuerte y dura por que la ciudadanía está cansada de que no se haga nada”.