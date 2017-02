Inseguridad desatada

“-Sabes, no conviene quedarse aquí-murmuró Dedé.

-¿Por qué?

-Esto está podrido. Tu padre y yo hubiéramos hecho

grandes cosas si nos hubiéramos quedado en París.

No conviene quedarse aquí.

-Estoy de acuerdo.”

“Caza al asesino”. Jean-Patrick Manchette

José Argueta Acevedo

Con una ejecución diaria, en promedio, en León; con un alcalde francorrinconese, Ysmael López, quien, desesperado por las ejecuciones, reprocha su ausencia a la PGR, y con un procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, fuertemente impugnado por los trágicos sucesos de San Miguel de Allende, enero de 2017 es uno de los peores inicios de año que ha tenido Guanajuato en décadas.

El telón de fondo es la inconmovible postura del secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, quien, como si estuviera en el parvulario, asegura que, a pesar del repunte de la inseguridad, no es necesario cambiar de estrategia. Que sólo es cuestión de ajustar “las maneras de ir haciendo las cosas”.

Álvar se quedó debatiendo solo, acerca de si Guanajuato ocupa el 12° o 13° lugar, o uno más alto en el índice nacional de inseguridad. Porque esa estadística general no tiene importancia frente a la que mide a Guanajuato consigo mismo. No parece dispuesto a asumir que no se trata de un concurso.

Ya con poco tiempo para intentar grandes cambios o nuevos proyectos, Miguel Márquez tendría que concentrar sus esfuerzos en relanzar la que fue su promesa principal de principios del sexenio: la seguridad.

Incluso si sólo quisiera conservar la buena imagen que tanto le preocupa para cuando ya se haya ido.

Porque fue la seguridad su gran promesa, y no la bonanza de la industria automotriz. Ésta, circunstancialmente, cayó dentro de su tramo de gobierno. No la buscó, la encontró.

La ha aprovechado muy bien, sin embargo, y hasta ha logrado que sea el referente automático del éxito de su administración. Su componente característico.

Ese auge, no obstante, ha perdido velocidad y ya no tendrá el mismo valor político. Muy difícilmente volverá a generar tandas de noticias espectaculares como frecuentemente ocurrió en los últimos cuatro años.

Entre la menor frecuencia de las inversiones extranjeras y la embestida de Donald Trump, concentrada en la industria automotriz, la economía local podría empezar a crecer, este mismo año, a un ritmo mucho menor.

En contraste, de manera paralela, y simultáneamente con la buena marcha económica, la inseguridad ha tenido y conserva una tendencia creciente (con ejecuciones prácticamente a diario) y de diversificación.

Ahora enfrentamos la paradoja de que, a menos de dos años de que termine el sexenio, el reto es mucho más grande y complejo que al principio.

La decisión inicial de “blindar” las fronteras, en particular la michoacana, con el multimillonario proyecto “Escudo”, hoy es palpable, fue absolutamente errónea. Más que por su evidente fracaso, por la distracción que provocó al impedir que se instrumentara una estrategia digna de ese nombre, a tiempo.

La falacia de que iba a ser una especie de panacea se cayó pronto, cuando al correr de unos meses se comprobó que la delincuencia también surgía aquí y no sólo provenía del “efecto cucaracha” del “Michoacanazo”.

A tan complicadas circunstancias, se agrega la incertidumbre que provoca el propio gobierno en relación a su actuar legal y el respeto a las garantías individuales.

Compendio y símbolo de ello son los terribles sucesos de San Miguel de Allende la madrugada del pasado 14 de enero. La versión del procurador de Justicia no sólo es inconsistente, sino también radicalmente cuestionada, en particular respecto al asesinato de los tres niños.

Si, al cabo del juicio al papá de ellos, Antonio Luna, sujeto a proceso bajo la acusación de asesinarlos, se confirma la versión de su esposa, Juana Luna, que la niega, la Procuraduría de Justicia quedará en entredicho, no solo por este caso, sino en lo general.

A Miguel Márquez le queda el recurso de dar un golpe de timón, no necesariamente con el despido de Zamarripa y Álvar, sino mediante un cambio de estrategia, que lo puede incluir o no.

Lo que sí es indudable es que debe dedicarse más al problema de la inseguridad, y no dejarlo en manos de sus vicarios de siempre