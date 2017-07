Cumple Casa del Migrante siete años

A la fecha se han recibido a poco más de 70 mil personas, entre niños, jóvenes, mujeres, y hombres que salieron de sus países de origen en busca del llamado ‘sueño americano’

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- La Casa del Migrante de Irapuato ‘San Juan de Dios’ cumplió ayer siete años de haber abierto sus puertas a migrantes centroamericanos que en su travesía a bordo del tren bajan por unas horas o un día en busca de ayuda, alimento o un lugar en el cual descansar y encontraron en esta casa un espacio en donde no se les rechaza.

A la fecha se han recibido a poco más de 70 mil personas, entre niños, jóvenes, mujeres, y hombres que salieron de sus países de origen en busca del llamado ‘sueño americano’.

“A pesar de que hay mayores medidas de seguridad en las fronteras, ellos siguen saliendo de su país, la migración no la podemos evitar, lo que sí se puede hacer es apoyar, no verlos como los que no existen, cómo los invisibles, y en esta casa tratamos de hacerlos sentir importantes”

María Eugenia Torres Carrillo

Fundadora de la Casa del Migrante de Irapuato