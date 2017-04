Crónica andante

Historias de Atarjea (4)

Antero Rivas: el Partideño’

“A quienes nos dedicamos a comprar y vender reses, becerros, burros, nos nombran partideños” –me dice Antero en la cocina, mientras su esposa atiza la lumbre.

Su oficio requiere andar en los caminos, en las rancherías, tener conocimientos amplios sobre los animales, virtudes de vaquero, información actualizada de cómo anda el mercado en la región, y habilidades para negociar precios. Hasta hace treinta años los arriaban de un lugar a otro, tardaban muchos días en trasladarlos, ya luego se abrieron brechas y ahora los animales son transportados en camioneta.

“Aunque estaba llueve y llueve hoy fui a traer un becerro. Ya tenía trato con el dueño. Lo bajamos desde el potrero. Pero lo voy a guardar en el corral porque el comprador que tengo ahorita sólo jala de unos diez pa’ arriba. Yo jalo con mis clientes porque no me queda de otra. Hay tiempos como éstos en que se pierde más de lo que se gana, pero no puedo rajarme, tengo que hacerle frente, como dice el dicho ‘frío no hay que decir hasta que me cobije el hielo’, y todavía así no debe rajarse uno, porque pa’ un gorguz hay una lezna, pa’ una lezna hay una aguja, todo existe, entonces nunca nos vamos a dar por vencidos porque si le buscamos vamos a ‘jallar’. A veces se gana, a veces se pierde.

El precio lo va dando el pesaje, el kilaje y la edad de los animales. Como ahorita en puro becerro hay tres precios, en vaca no se diga: vaca vieja hay un precio, novillo otro, vaquilla otro. Antes la gente estaba impuesta a vender a puro bulto: nomás decíamos al verlo como cuanto pesaba y le doy tanto. Pero ora ya se puso cabrón. Ya no hay criador pendejo, ahorita nomás los pendejos somos nosotros.

Para vender salimos a Sanciro, Ríoverde, Ezequiel Montes y más lugares de este lado. También según lo que llevemos ubicamos nuestros rumbos donde se puede vender caro o barato, y según lo que pidan, porque hay lugares hacia la Huasteca donde son criadores no engordadores. Pero allá se mueven cantidades grandes. Aquí semos poquiteros.

Tengo cerca de treinta años en este jale, ya de frente, aunque he comprado desde que estaba morrillo. Por esta parte de los ranchos que están en lo alto de Atarjea, a mí ya me conocen por ‘dondequera’, yo creo hasta en caldo.

Cuando se hace un trato, si yo saco un becerro fiado pa’ ocho días, sobre de ese plazo el cliente no puede decir que soy droguero, porque tenemos una palabra. Cuando se da la palabra es como si se tuviera un efecto en las manos.

Como no sé leer ni escribir mis cuentas las hago a pura memoria. No sé si sea malo o sea bueno pero tengo una memoria que cuando gano me borra las cosas y cuando pierdo se me graba hasta de quién era el animal, es de fulano o de mangano. Aunque estoy desmemoriado eso sí se me queda en la ‘morra’. De lo que gano no sé de quién era, ni cuál animal fue, pero del que le pierdo sí me acuerdo y lo tengo presente así hayan pasado diez o veinte años…”