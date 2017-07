Critica Christopher Nolan a Netflix

El director asegura que la plataforma ‘es una moda’

LOS ÁNGELES, EE. UU.- En una entrevista brindada la revista Papel del diario español El Mundo, el famoso cineasta británico-estadounidense Christopher Nolan arremetió contra la plataforma de televisión vía streaming, Netflix.

Para el responsable de éxitos en taquilla como Batman Begins, Interestelar o Inception, señaló que Netflix no es una gran preocupación para él porque simplemente “es una moda”.

“¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té”, declaró a Papel.

“Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine. Ni más ni menos”, añadió.

“Si yo dirigiera un festival de cine no las aceptaría porque no son películas”, dijo. Como se recuerda, en el reciente festival de Cannes hubo polémica por la presencia de películas de Netflix que solo se estrenarían en dicha plataforma y no en pantalla grande.

“Lo que se vive en la oscuridad del cine es imposible vivirlo en ningún otro formato”, considera Christopher Nolan.