Critica Bravo Mena tardía reacción ante los EE. UU.

Considera que no se previó la crisis; urge a implementar plan para posibles efectos

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- El expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, consideró que el actual gobierno federal no tiene visión ni ha tenido liderazgo para anticiparse, prever y generar políticas para contrarrestar lo que está pasando ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Una visión absolutamente chaparra, chata, miope de lo que estaba y está pasando. Ahora ya arrollados, con el niño ahogado en el pozo, están tratando de convocar a la unidad nacional; el discurso de unidad nacional no arregla nada, se necesitan actos, hechos”, opinó Bravo Mena.

En la conferencia ‘Retos y oportunidades del PAN frente al 2018’, en el marco de la Reunión Estatal de Estructuras Municipales 2017, que tuvo por sede el CDM de Irapuato, Bravo Mena señaló que sin duda esta serie de desatinos del actual gobierno federal le traerán al PRI el voto de castigo en las elecciones del 2018 y a Acción Nacional mejores resultados, aunque la contienda se vislumbra sumamente competida.

Ante el dirigente estatal Humberto Andrade Quezada, el secretario general, Alfonso Ruiz Chico; el líder municipal, Alejandro Sánchez García, y militantes, expresó que la postura del gobierno de México ante Estados Unidos ha sido lamentable e ineficiente y con graves equivocaciones, porque lo que se está viviendo y lo que se vivirá no vino de “generación espontánea”, sino que hubo un proceso de cambio mundial que mandaba señales.

“Y los posibles efectos de estos cambios –dijo- estaban a la vista desde hace mucho tiempo; y el liderazgo del país, el presidente de la República y su gobierno, con mucha ineficiencia y ceguera, ni lo vieron, y si lo vieron no lo anticiparon, ni hicieron nada antes para prevenir esto, creyeron que con traer a Trump, cuando lo trajeron, con eso iban a arreglar las cosas”, señaló.

Salvar al país

Agregó que lo primero que debe entender el gobierno es que no se debe salvar él y su grupo político en 2018, sino salvar al país y para eso deben poner los medios, dejando de hacer tropelías, dejar de seguir impulsando la corrupción. “Si no lo hacen, son sólo palabrerías y entonces el país va a sufrir mucho y los mexicanos vamos a sufrir, porque no tenemos un gobierno a la altura de la situación histórica que está viviendo el mundo y México”, manifestó.

También se refirió a la urgencia de presentar un plan económico interno que implique a las regiones del país que van a ser afectadas, por ejemplo, con la disolución del Tratado de Libre Comercio, como es la región Bajío, en la que se ubica Guanajuato, los programas sociales y de empleo para recibir a todos los mexicanos que podrían ser deportados, la afectación por remesas.