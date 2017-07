Crece un 50% venta de bebidas alcohólicas adulteradas

El Presidente de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Francisco Javier Quiroga López urgió a las autoridades a ubicar los puntos donde se adquieren estos productos y procedan a decomisarlos

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- La venta de bebidas alcohólicas adulteradas en el estado se incrementó a un 50 por ciento en lo que va del año, informó el Presidente de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Francisco Javier Quiroga López.

De acuerdo al empresario, la venta y consumo de estas bebidas tuvo un crecimiento del 30 por ciento el año pasado, por lo que urgió a las autoridades a que refuercen los trabajos de inteligencia para dar con los puntos donde se adquieren estos productos y decomisarlos, sobre todo porque hay un riesgo no sólo de una “gran resaca”, sino hasta la perdida de la vida.

“Por supuesto es un problema lacerante que se tiene en el país y es el grave adulteramiento de bebidas alcohólicas, es por eso que hemos iniciado un campaña de concientización al sector, para que no caiga en situaciones de riesgo al comprar y vender esos productos, y hemos querido invitar a la gente para que tengan cuidado de donde se abastecen de este tipo de licores con la finalidad de que no corran el riesgo, no nada más de situaciones con una gran resaca, sino hasta las perdida de la vida”, informó.

Destacó que las bebidas adulteradas se consumen en el mercado negro, principalmente cuando establecimientos como bares, cantinas y restaurantes cierran sus puertas.

“Hay un mercado negro, un mercado complicado y peligroso y son a veces la gente que vende tacos, en tienditas, en el servicio de taxis en las madrugadas o las mismas motocicletas que también dan este tipo de servicios, es un mercado a todas luces ilegal y es muy riesgoso y peligroso”, aseveró.

Mencionó que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, se realizan operativos que tienen éxito con el decomiso de estos productos.

Finalmente aseguró que, a pesar de esta problemática, los establecimientos y socios a la Confederación Nacional de Bares y Cantinas venden las bebidas alcohólicas originales y bajo la Ley.