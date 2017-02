Convocan a la CMR para analizar aumento de pasaje en Silao

El secretario delAyuntamiento dice que se reunirán la próxima semana

Cruz Sánchez

SILAO, Gto.- Ya fue convocada la Comisión Mixta Revisora (CMR) de la petición de las tarifas del transporte urbano y suburbano para comenzar con el análisis del estudio técnico para el posible aumento del pasaje urbano.

El secretario del Ayuntamiento, Antonio Trejo Valdepeña, señaló que después de que se entregó el estudio técnico por parte de los transportistas, éste ya se canalizó a estudio por parte de la Comisión de Tránsito y Transporte del Municipio.

“Falta conformar la mesa de trabajo denominada comisión mixta en donde participará la comisión del Ayuntamiento, la representación de los transportistas, la secretaría de ayuntamiento y el área de transporte”.

Trejo Valdepeña dijo que el proceso está caminando y dicha comisión mixta ya se convocó, “seguramente se reunirá la siguiente semana y el estudio técnico ya está en análisis por lo que el proceso va caminando”.

Dijo que de momento no se puede hablar de una posible alza en la tarifa hasta que no se revise el asunto. En tanto, el Municipio sigue en su postura de no lastimar la economía de los usuarios y también no perjudicar a los transportistas.

Comentó que en caso de que haya un incremento al costo del pasaje, se pediría la comprensión de la ciudadanía porque no es una condición que se está generando ni por iniciativa del municipio, ni de los mismos transportistas, sino que es por la situación económica que se vive a nivel nacional.