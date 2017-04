Control de vacas corresponde a Salud: Efrén López

El titular de Servicios Municipales señala que el área no está capacitada para el manejo de animales

María Espino / Cayetano Ramírez

GUANAJUATO, Gto.- Respecto al conflicto que genera la presencia de reses en la vía pública, Efrén López Rodríguez, director de Servicios Públicos Municipales, aseguró que informan a la Dirección de Salud cuando se detecta a los animales deambulando, para que ellos los levanten. Aclaró las facultades del área a su cargo son limitadas, pues desconocen el procedimiento correspondiente.

“No podemos intervenir, tocar o mover, es un tema fitosanitario que hace la movilización la autoridad correspondiente de zootecnia. Es muy delicado mover un animal de más de 300 kilos, lo podemos afectar si no lo sabemos hacer y si no tenemos los vehículos adecuados (…) podemos provocar que corran y ocasionen daños”, explicó.

Efrén López aseguró que existe un trabajo coordinado entre Policía municipal, Vial y Bomberos, para evitar que el ganado cause accidentes.

Señaló que para no incurrir en faltas al tratar de mover a las reses, Servicios Municipales reporta a las áreas correspondientes y a través de Protección Civil y Seguridad Ciudadana hacen una solicitud fitosanitaria para que los levanten.

Multas, necesarias

Christian Ortiz Muñiz, recordó que en la administración de Nicéforo Guerrero Reynoso (2009-2012), se hizo la propuesta de capacitar a los elementos de Policía para lazar las vacas en la zona urbana. Sin embargo, la iniciativa no procedió. En ese entonces, el fungía como director de Tránsito, y la situación ya causaba serios problemas.

El funcionario refirió que no es una estrategia factible habilitar a los policías como ‘vaqueros’. Consideró que es responsabilidad de los dueños del ganado mantenerlo encerrado en corrales o lugares adecuados para que no entorpezcan el tráfico o causen tragedias. De acuerdo a Ortiz, la solución sería multar a los propietarios que no ejerzan un control.

“Cuando nosotros recibimos algún reporte o detectamos las vacas, lo que hacemos es resguardar con medidas preventivas el lugar donde andan para evitar riesgos de accidentes”, explicó.

Consideró que la problemática debe atenderse de manera transversal, entre varias dependencias: Salud, Seguridad Ciudadana, Policía Vial, Servicios Públicos Municipales y el departamento Jurídico.