Continúan asaltos en callejón de San Miguel

GUANAJUATO, Gto.- Continúan los asaltos a transeúntes en el callejón de San Miguel, conocido como la subida al Pípila.

Habitantes de la zona se dijeron cansados de la inseguridad que los aqueja día con día en este lugar, pues a partir de las 19:00 horas el camino comienza a quedarse sólo pues los vecinos se resguardan en sus casas debido a que los vándalos bajan cuando comienza a caer la tarde para cometer los atracos.

“A pesar de que es una de las zonas más transitadas, se ha vuelto un lugar muy inseguro a falta de policías, todos los días por lo menos escuchamos que asaltan alguien y por lo regular siempre son turistas, pues los mandan por acá porque es más rápido subir, pero hay más vándalos” dijo habitante de la zona.

Una vecina comentó que ya no saben a quién recurrir o qué hacer para que regrese la tranquilidad al callejón pues han llegado a suscitarse riñas entre los afectados y los delincuentes, las cuales han terminado en golpes o heridas con armas punzocortantes.

“Cada que hablamos a la policía nos dicen que enseguida van y nunca llegan o si lo hacen ya llegan cuando paso todo, obviamente por eso no encuentran nada, y dicen que es invento de uno” comentó Liliana Padilla.

La zona ha comenzado a cobrar fama por ser uno de los más peligrosos del centro, situación que da mala imagen a los que visitan la ciudad.

“Este lugar debería ser uno de los más cuidados por los elementos de policía porque a los turistas les gusta subir por aquí además les llama la atención las casas y los estrecho, entonces si vienen y los asaltan pues ya no regresan, la policía debería ponerse las pilas y andar en los lugares que lo necesiten, no donde no pasa nada” dijo una vecina del lugar.

Mario “N” vive por ese lugar y comentó que han sido más de cinco ocasiones en los que lo amante de lo ajeno han llegado a robarle sus pertenencias a punta de navaja.

“Yo creo ya hasta soy cliente de ellos, a pesar de que vivo por la zona me ha tocado que me asalten en repetidas ocasiones y cuando bajo a pedirle ayuda a los policías del centro no encentro a ninguno, siempre tengo esa mala suerte que cuando me toca a mí nunca hay policías y luego al otro día veo un montón” comentó

“No pedimos otra cosa más que nos ayuden a detener esta inseguridad, ya estamos fastidiados que nos tengamos que andar cuidando hasta parea salir a la puerta de la casa porque sabemos que en cualquier momento sino nos asaltan se meten a nuestros domicilios” dijeron los vecinos.