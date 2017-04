Conductor de camión resulta prensado en volcadura

1 de 4

La aparente imprudencia del conductor de un vehículo particular causó el accidente donde hubo cinco lesionados leves más

Germán León

GUANAJUATO, Gto.- Cinco personas entre ellos dos menores de edad resultaron lesionadas tras un choque entre un auto y trailer que terminó volcado sobre la Silao-Irapuato

Un reporte al sistema de emergencias movilizó a cuerpos de seguridad de los municipios de Silao, Irapuato y Guanajuato a la carretera antes mencionada cerca de Granja La Paz.

Según testigos del accidente, un tráiler con razón comercial Coppel circulaba por la carretera cuando el vehículo marca Chevrolet Sonic con placas de circulación del Estado de México realizó una maniobra imprudente al rebasar y al intentar esquivarlo y evitar chocar se volteó y salió de la carretera.

Ante el accidente el conductor del trailer de la empresa Coppel quedó prensado dentro de la unidad hasta que fue rescatado por los cuerpos de emergencia después de varios minutos, fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Irapuato.

Por su parte el vehículo Chevrolet no alcanzó a librar el camión por lo que terminó por golpearlo. En el vehículo particular viajaban cinco personas, tres adultos y dos menores de edad, quienes resultaron lesionados, sin embargo no necesitaron ser trasladados a algún hospital. La unidad presentó daños considerables en su parte delantera.