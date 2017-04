Condiciona presidente aumento al transporte

Indicó que los transportistas tienen que mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal, reiteró que el Municipio no dará o renovará concesiones si los transportistas no acuerdan mejorar los servicios que se brindad a la ciudadanía.

Ayer, un grupo de transportistas acudieron a la presidencia municipal en busca de diálogo para reiniciar las mesas mixtas de trabajo y de esta manera acordar la renovación de las concesiones, además de un aumento al transporte público, este último bajo el argumento de la pérdida de recursos que los ha orillado a disminuir el número de corridas diarias.

Al respecto, Ortiz dijo que el diálogo jamás se ha cerrado, y que será con el nombramiento de Pascual Cruz Palomino como director de Movilidad y Transporte, así como con la designación de José de Jesús Félix Servín, cuando las mesas de trabajo se reactiven, lo cual se dará en las próximas semanas, y en las que tendrán que hacerse compromisos públicos.

“Es para sentar bases, no es para iniciar con declaraciones en contra o que no se avanza, aquí tenemos que avanzar juntos y no depende sólo de un solo lado, el servicio tiene que ir con compromisos ya bien claros por parte de ellos, todos sabemos de las situaciones que puedan estar pasando ellos, nada más que no se desesperen”, comentó el edil Ricardo Ortiz Gutiérrez.