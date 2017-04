Condenan diputados el nepotismo en Cofoce

Consideran que es ilegal que familiares de los funcionarios laboren en distintas dependencias

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Los diputados Rigoberto Paredes del PRI, e Isidoro Bazaldúa Lugo, de la fracción del PRD, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso, coincidieron en condenar el nepotismo que se está dando en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) y en especial con Ricardo Narváez, secretario particular del gobernador.

El pasado lunes y ayer, correo publicó que Cecilia Phöls Covarrubias, esposa de Ricardo Narváez, de trabajar en la Secretaría Particular del gobernador, fue transferida a la Cofoce con igual sueldo semanas antes de casarse con éste. Y además, varios familiares de Narváez Martínez, incluyendo a su padre, están trabajando en diferentes dependencias de gobierno.

Además de que se dieron aumentos de entre 30% y 73% a 25 empleados en este año, pese a la austeridad. Para justificar esta situación, la Cofoce informó que se debió a una reestructuración que surtió efectos en enero.

Entrevistado al respecto, Isidoro Bazaldúa dijo que no estaba enterado de esta reestructuración, aunque desconocía a ciencia cierta si es legal o no, “de entrada creo que es ilegal, es presuntamente ilegal. Pero aquí el punto no es ése, sino el nepotismo y el cinismo que tienen todos los funcionarios públicos en todos los niveles de la administración pública. Ese es mi punto, lo demás es pecata minuta”, afirmó.

Al respecto, dijo que hará un pronunciamiento en el Congreso y pedirá al Ejecutivo informe qué fue lo que pasó en Cofoce.

Administración de familia

Rigoberto Paredes consideró que es muy serio lo que está sucediendo en Cofoce, “para quien está en el poder es lo mismo. Es una administración de pura familia. Con Diego Sinhué es igual, también está el papá y los hermanos en el gobierno. Igual el secretario particular del gobernador”.

Finalmente, consideró que no está permitida la creación de nuevas plazas en Cofoce y opinó que esto tendrá que regularse.

