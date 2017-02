Con TONYSON

Barrios de ciudad

Más que por un enorme centro comercial edificado en últimas fechas, la grandeza de una ciudad mexicana debe medirse por sus barrios que son su esencia, sus labores o comidas, que a veces conllevan la etiqueta de ‘típicos’.

Cuando se visitan otros ‘frentes’ tenemos la posibilidad de quitarnos un poquito esa venda de los ojos para comprobarlo; hace algunos días, volví a Zacatecas en un viaje exprés, y le sigo admirando; su Acrópolis, Catedral o hasta las 15 letras (perdóneme usted) son los condimentos que hacen mítico un pueblo.

En Guanajuato tenemos varias cosas qué presumir, desde lo más rutinario como pueden las rutas culturales y artísticas de San Miguel de Allende o el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato capital hasta lo que no lleva tantos reflectores como la Marquesada de Salvatierra (que a diario presumía mi amigo Diego Godínez durante la universidad) o las atracciones del simple hecho de existir como Mineral de Pozos o las sierras que rodean los límites de Purísima del Rincón y San Francisco.

Para León hay algo que conlleva sorbos enormes de identidad; el deporte en los Barrios. Este fin de semana, lo volveremos a comprobar, porque se efectuará la edición 61 (sí, seis-uno) de la tradicional Carrera de los Barrios. La cual repito, desde mi humilde punto de vista, es la mejor no sólo de León, sino de Guanajuato. ¿Por qué?, muy sencillo, porque es palpable su conservación de identidad social como un acompañamiento necesario del deporte; el Barrio de San Miguel, El Coecillo, San Juan de Dios como Barrio Abajo y ‘El Barrio’ como Barrio Arriba, son parte de los arquetipos que parecen corroborar que el atletismo –al menos en Guanajuato- nunca ha sido una moda.

Y es que le cuento, lector, que hace unos días, un amigo que no está implicado en el mundo deportivo me solicitaba una opinión sobre si el

atletismo o ‘running’ como dijo, era parte de un fenómeno de popularidad que rayaba en la moda. Inmediatamente, como lo he mencionado con otras personas, dije que no. El término es totalmente debatible, dado que estaremos de acuerdo que la palabra ‘running’ no es lo más allegado, sin embargo, el atletismo como deporte puro, nunca ha cruzado la línea de modismo, como sí lo han hecho otras cuestiones sociales; hay un fenómeno que le ha logrado acrecentar últimamente, pero recuerdo –como lo había contado hace algunas columnas- que mi papá nos postraba sobre la ventana de nuestra casa céntrica en San Juan de Dios en León, para admirarnos con el paso de los corredores durante un domingo tempranísimo. De eso, hace unos 15 años ya. Y era la Carrera de los Barrios –después lo concebí-, misma que este domingo volverá a pasar. Ya con ‘Tarjeta INAPAM’ en mano, en sus 61… y llena de orgullo. Por ese circuito me atrevo a afirmar dos cosas: el atletismo no ha pasado de moda desde hace al menos medio siglo y una ciudad tiene en el deporte, una de las principales posibilidades para tocar sus raíces –y re-sembrarles-, conocerle y admirarle. Pues finalmente, todos venimos –y cultivamos- a partir de un barrio que nos pautó esencia y que tienen cosas como medios maratones.