Con TonySon

Radiología de cuadrillas

Todos seremos forjados de acuerdo a un molde preestablecido en el colectivo social, de eso estoy segurísimo. Que existan ciertas –y leves variaciones-, también lo creo, pero la esencia que va desde lo cultural, político o deportivo (entre otras tantas cosas) se mantendrá por los siglos de los siglos. En el campo del deporte nacional ocurre; en una especie de ‘radiología de cuadrillas’, podremos tomar como ejemplos dos rubros importantes: voleibol y basquetbol. Como sabemos, pertenecen ambos a federaciones inestables y quebrantadas a lo largo de los años.

Resulta que en México –como todos sabemos- vivimos ligados al futbol. Prácticamente no existe nada más. Si sabemos de Ana Gabriela Guevara, del ‘Tibio’ Muñoz o de Paola Espinosa es porque su rendimiento ha sido excesivamente notable (cosa que a veces es ni siquiera indispensable en el mundo del futbol), además de que en algunos casos, verse ligados a cargos públicos que les hacen notar al término de sus carreras deportivas.

Por fuera, el ‘campo está minado’, como si una gran maquinaria hubiese pasado a derribar todo; así pasa por ejemplo, en el voleibol. Un deporte que particularmente me agrada, y que a pesar de ser vistoso, de cualidades complejas y requerimientos aún mayores, no ha podido dar el ‘estirón’ en México. ¿A qué se debe?, quizás sea a que como la mayoría, esté en manos de una federación a la que poco se le exige y cuyos cambios o novedades terminan por alargarles la vida en los cargos en lugar del desarrollo deportivo. Esto llega a repercutir en el sector local. Pasa que en Guanajuato existen muchísimos equipos en ligas del ‘finde’ de la disciplina; dos ‘cuadrillas’ en el ámbito profesional de la primera fuerza, como lo son Virtus y las Panteras, pertenecientes a la misma organización. Y son equipos que batallan a diario para consolidar proyectos; no les es fácil, no hay siquiera promotores, y la vida se les va agotando como un reloj de arena. La inversión privada es necesaria en el rubro, pero no siempre correspondida. Y la repercusión de Olimpiada Nacional podría apuntar al ‘semillero’, que no alcanza –desde siempre- a solidificarse. Hoy por la mañana, Virtus Guanajuato presentará el marco de su nueva temporada, esperando que el ‘colectivo social’ de una oportunidad y los ‘astros’ se acomoden.

Con la LNBP pasa lo mismo; los equipos se vuelven inestables y dependientes de un sistema que no les acompaña ni les motiva en competencia. El caso es tan evidente, que el actual campeón, ni siquiera juega esta temporada por recurso. Las ‘mafias’ al interior han cambiado, aunque de dueños, mañas y conveniencias, y los más perjudicados terminan siendo los equipos, con organizaciones volubles a cualquier cambio y un nivel de competencia que nunca se mantiene. E igualmente, en Guanajuato encontramos el ejemplo de las Abejas de León, cuyos cambios de sede, de jugadores, además de la disfuncionalidad de su federación, se ha vuelto un factor determinante en la vida deportiva. ¿Les alcanzará para una temporada más?, ¿Quién entrará al quite? Es complejo, en este año, en el deporte, en México, con Federaciones y Asociaciones que arremete más de lo que aportan… y los únicos perjudicados son los practicantes que con un poquito de empuje, estarían destinados al menos ‘en otra vida’ a las representaciones internacionales por México.