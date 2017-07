Comprometen autoridades a cadetes recién egresados

Esta es la generación 19 de la cual se graduaron 13 cadetes

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Con un llamado a seguirse preparando para resguardar a los ciudadanos, el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, encabezó junto con el alcalde de Valle de Santiago, la graduación de 13 cadetes, 10 de Salamanca y 3 de Valle de Santiago.

“Estas acciones ponen en alto el nombre de Salamanca, y nos motivan a seguir adelante, por eso refrendamos nuestro compromiso con la sociedad, y no pararemos, no claudicaremos en nuestra labor de cuidar la integridad de los salmantinos; la construcción de seguridad no sólo refleja la construcción de un bonito edificio, de oficinas atractivas, si no en la sinergia que hacemos con otras entidades y estados de fuerza de seguridad”.

Fuentes Serrato agregó que es el egreso de la generación 19 y se entregarán por la sociedad, por la preparación que han recibido en esta academia, siempre con el enfoque de profesionalismo, liderazgo y sentido humano que le permitirán enfrentar con valentía y responsabilidad la gran tarea de cuidar la integridad de los que más queremos.

Resaltó el trabajo coordinado con los municipios vecinos, lo que es una gran fortaleza, “en este momento se viven tiempos difíciles, pero ustedes, los egresados con un gran aliciente de cambios que se buscan generar, desde las personas que se encargan de resguardar el patrimonio más valioso que hoy tenemos que son nuestras familias.

A partir de este día, tienen una gran responsabilidad y una profesión muy grata, que es el servir a la ciudadanía, la preparación no es limitativa, solamente es un eslabón.