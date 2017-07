Comienzan infracciones por la basura

El programa Irapuato te quiero limpio, entrará en una segunda fase para aplicar sanciones a quienes, reiteradamente, no colaboran en el manejo de la basura

IRAPUATO, Gto.- Al anunciar un programa de limpieza de pisos y columnas de cantera de los portales Libertad, Carranza y en Santos Degollado, el director general de Servicios Municipales, Saúl Enríquez Sánchez, informó que el programa Irapuato te quiero limpio, entrará en una segunda fase para aplicar sanciones a quienes, reiteradamente, no colaboran en el manejo de la basura.

En la reunión del Comité Municipal de Salud, Saúl Enríquez Sánchez informó que próximamente y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en una acción dirigida a puntos que se tienen focalizados, en donde la gente no entiende que no deben sacar la basura a los camellones de las avenidas y en las calles, sino esperar a que pasen los camiones recolectores, si no serán sancionados.

Explicó que en varias avenidas de la ciudad en los últimos días se ha tenido que realizar un trabajo extra para recoger las bolsas de basura que depositan algunos ciudadanos en la vía pública, “esta basura se revisa para encontrar algún indicio de quién incurrió en la falta y es así como se ha podido constatar que hay gente empecinada en ensuciar las calles y por ende su ciudad. Por eso la intención de pasar a la siguiente fase de este programa que contempla las sanciones”, indicó.

Limpieza en portales

Saúl Enríquez Sánchez anunció que la campaña Irapuato Te quiero limpio será permanente y por eso con una máquina hidrolavadora industrial empleados de la empresa contratada para efectos del servicio de limpia procedieron a asear con agua a presión los pisos y columnas de los portales de la zona del centro histórico.