Comebi no tiene permiso para venta de casas: edil

La constructora no cumplió los requisitos del Municipio para que se les dé licencia

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El regidor del PRI, Adrián Camacho Trejo Luna, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecológico del Ayuntamiento, reveló que la constructora Comebi no tiene permiso para vender casas en la sección Villa Salvatierra, ubicada en el fraccionamiento Villas de Guanajuato.

Comebi tampoco puede comerciar viviendas de otras etapas actuales o futuras, debido a que no ha cumplido con los requisitos para que le den permiso de venta.

“No tienen permiso de venta, si lo están haciendo, lo están haciendo fuera de la norma; el reglamento dice que cuando tienen un porcentaje de urbanización el Ayuntamiento podrá dar el permiso para hacer preventas y ventas de manera anticipada”.

El edil explicó que el caso ya lo han analizado en colaboración con el director de Desarrollo Urbano, Carlos Morril, y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), José Lara Lona.

“Es cierto que el reglamento de urbanización estipula que el Ayuntamiento podrá dar anuencia para la venta y la preventa si es que cumplen algunos requisitos como tener concluido cierto porcentaje de urbanización”.

Camacho comentó que Carlos Morril y José Lara explicaron que en otras fases se le dio a Comebi una aprobación de venta bajo condición de acabar con la urbanización y otros detalles, pero no cumplió.

“Se ha convertido un problema para el Municipio porque la gente una vez que compra sus casas ve que no hay banquetas, no hay drenaje, no está la pavimentación y entonces vienen con todo su derecho constitucional a solicitar al Municipio que exista la prestación de servicios (…) por esa razón en la consulta directa con Desarrollo Urbano y Simapag informaron que han quedado mal en otras fases de su proyecto de fraccionamiento y por esa razón esta Comisión decidió no dar el permiso de venta”.

El regidor descartó que se bloquee a una constructora que crea empleos y paga impuestos, sino que simplemente se le dieron condiciones.