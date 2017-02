Comebi abastece agua contaminada a colonos

Vecinos denuncian que no les han entregado sus escrituras y no hay recolección de basura

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Daniela Pesqueira Alejandri, quien vive desde hace siete meses en Villa Salvatierra, de Villas de Guanajuato, manifestó a correo irregularidades en el fraccionamiento urbanizado por Comebi; entre ellas, destacan la presencia de gusanos en el agua que reciben a través de pipas, falta de escrituras de las casas ya pagadas, y ausencia del servicio de recolección de basura.

“Hasta que liquidé la casa pregunté si ya podía contratar mis servicios de agua, luz y llevar al herrero, me dijeron que solamente al herrero y la CFE, pues el agua podría ser en un par de meses; ahí me entere que surtían con pipas” Daniela Pesqueira Alejandri, Vecina

Mencionó que al parecer los terrenos donde se levantó el fraccionamiento están embargados, por eso Comebi no libera la documentación. Pesqueira se dijo temerosa de que alguien reclame los predios y perder su vivienda, que pagó sin créditos y en una sola emisión.

Aseguró que la desarrolladora nunca mencionó que no contarían con agua potable. “Hasta que liquidé la casa pregunté si ya podía contratar mis servicios de agua, luz y llevar al herrero, me dijeron que solamente al herrero y la CFE, pues el agua podría ser en un par de meses; ahí me enteré que surtían con pipas (…) empecé a tener problemas porque nos la racionaban, la ponían entre 9 y 10 de la mañana y la quitaban entre 6 y 7 de la tarde, eso era un problema porque amanecía sin agua; luego accedieron a ponerla de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero la mala calidad sigue”, refirió.

La vecina mostró a correo imágenes de llaves y contenedores con lama verde y larvas de gusanos, lo cual resulta alarmante pues de trata de líquido de uso doméstico. Precisó que la suciedad se aprecia en lavabos y hasta los pisos donde cae el agua, “es una porquería”.

Aseguró que algunos colonos, en su mayoría niños, han presentado brotes de salpullido que asocian con el líquido contaminado.

Desarrolladora se niega a responder

Pesqueira Alejandri refirió que buscó a responsables de la desarrolladora en busca de soluciones, pero se han negado a atenderla; advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias.

Añadió que no es la única vecina inconforme con la irresponsabilidad de Comebi.

Sin embargo, el pasado martes José Lara Lona, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) y el titular de Desarrollo Urbano, Carlos Morrill Yllades, aseguraron que Villa Salvatierra aún no puede ser habitaba por no contar con todos los servicios, y porque Comebi no la ha entregado al Municipio para ser urbanizada.