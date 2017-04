Cuestionan a Cofoce, que justifica nómina

Demandan dirigentes de tricolor, sol azteca y PVEM congruencia al gobierno del estado

Catalina Reyes / Daniel Vilches

GUANAJUATO / LEÓN, Gto.- Los presidentes estatales del PRI, el PRD y el PVEM coincidieron en que el aumento salarial de la Cofoce evidencia simulación e incongruencia por parte del gobierno estatal, porque por un lado dice que habrá austeridad y por el otro aumenta sueldos.

“Le hacemos un exhorto al gobernador para que se conduzca con congruencia y para que haga lo que en un principio prometió” Santiago García López, Titular del CDE priista

Ayer, correo publicó que en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) este año hubo aumentos salariales a 25 empleados, en porcentajes que van del 30% al 40% y hasta el 73%.

Al respecto, Santiago García López, presidente estatal del PRI, expresó: “Es lamentable, y no es más que confirmar la simulación que el gobernador ha venido planteando en múltiples declaraciones: por un lado dice una cosa y luego dice otra”.

Añadió que “el gobernador se ha venido manejando permanentemente con simulación. En su momento lo dijimos: bajarnos el salario en el porcentaje que lo mencionó no significa una medida objetiva, porque no le sirve a los guanajuatenses”. Consideró que estos incrementos de verdad son irreflexivos, ante las medidas de austeridad que se plantearon.

“Le hacemos un exhorto al gobernador para que se conduzca con congruencia y para que haga lo que en un principio prometió”, expuso, pues a su entender la verdadera austeridad consistiría en que desaparezca la partida de gastos de representación.

“Debe pasarse del mensaje mediático a los hechos que devuelvan la confianza en la clase política en general” Baltasar Zamudio Dirigente estatal del PRD

“Pasar a los hechos”

A su vez, Baltasar Zamudio Cortés, presidente estatal del PRD, coincidió en que el tema es una simulación, pues “la crisis económica y política por la que estamos atravesando como país es real y profunda y demanda un cambio en el ejercicio de gobierno”.

Agrega que “no puede estarse simulando simplemente a través de mensajes mediáticos; debe pasarse del mensaje mediático a los hechos que devuelvan la confianza en la clase política en general. Estos hechos lo que hacen es incrementar la desconfianza del ciudadano, porque se anuncia algo en el terreno mediático, el gobernador (informa) de una política de austeridad y resulta contradictorio esto que estamos viendo de los aumentos de hasta 73%”.

Opina que debería llamarse a una revisión profunda de los gastos, pues señala que no es solamente el tema de salarios, sino todos los recursos públicos, evitar gastos suntuarios y tomar otro tipo de actitudes, pues lo ocurrido, lejos de beneficiar, perjudica.

“A mí me parece que tiene que ser el gobernador quien llame a cuentas a su responsable de Cofoce y que lo alinee a la política que está dando a conocer” Carlos Chacón, Líder del PVEM en la entidad

“Debe MMM intervenir”

Por su lado, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PVEM, Carlos Chacón Calderón, criticó de incongruente que se permita un incremento salarial al interior de la Cofoce, después de que el mandatario estatal presumió su plan de austeridad.

Por lo anterior, llamó a Miguel Márquez a intervenir y equilibrar las condiciones salariales, pues con esto se comprueba que esa autoridad no es transparente con el gasto. También reprobó que la ahora esposa del secretario particular del gobernador, Cecilia Pöhls, ingresara a la Cofoce como directora de Inteligencia Sectorial con un sueldo de 73 mil 395 pesos mensuales, tres semanas antes de contraer nupcias.

“A mí me parece totalmente incongruente que por un lado el gobernador anuncie estas medidas que son necesarias y que por otro lado, una parte de su staff y de estructura no las obedezcan y vayan en sentido contrario (…) a mí me parece que tiene que ser el gobernador quien llame a cuentas a su responsable de Cofoce y que lo alinee a la política que está dando a conocer”, señaló.

En tanto, el secretario del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico dijo: “Yo prefiero no opinar al respecto. En esa parte creemos que la medidas y las acciones que ha tomado el gobierno del estado, de austeridad, han sido muy serias”.