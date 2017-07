El grupo de inconformes esta mañana clausuró el área de Enseñanza, Planeación e Investigación

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Integrantes de la Sección 99 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) esta mañana clausuraron el área de Enseñanza, Planeación e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), para exigir que se respeten sus derechos laborales que, sostienen, han sido violentados en los últimos años.

Ambas partes se reunieron a puerta cerrada la tarde del miércoles, pero pasadas las 11:00 de la noche el diálogo se rompió debido a que representantes de la Secretaría de Salud federal se negaron a cumplir una de las exigencias del SNTSA: remover a la subdirectora de Enfermería, Antonia Ruvalcaba Arenas, a la que acusan de autoritaria y sobrecargarles el trabajo.

Por eso, como medida de presión, el grupo de inconformes esta mañana clausuró el área de Enseñanza, Planeación e Investigación, tal como lo hicieron el lunes con las oficinas del cuerpo de Gobierno que hoy siguen cerradas.

A pesar que miembros del SNTSA afirmaban que el HRAEB hoy se encontraba en paro laboral administrativo, los cerca de 60 empleados que trabajan en las áreas que están inhabilitadas, este jueves ocupaban en espacios alternos dentro del mismo hospital.

Desmiente paro laboral

El director del HRAEB, Carlos Tena Tamayo aseguró que para la mayoría de los médicos, enfermeras y personal administrativo, es indignante lo que sucede en uno de los hospitales más reconocidos a nivel nacional.

“Tenemos que estar todos en la misma disposición de entregarnos, de hacer las cosas bien y no andar con que si me exige. ¡Así es esto, y así vamos a seguir exigiéndoles!”.

Advirtió que el movimiento sindical no ha afectado la operación del HRAEB, y como prueba destacó que el miércoles se realizaron seis trasplantes renales, una marca inédita para el hospital.

“Aquí estamos comprometidos con los pacientes y es lo que nos importa, y este tipo de cosas no las vamos a aceptar. Si quieren que no trabajemos, están equivocados (…) no vamos a aceptar es que se dañe a un paciente, ni la consulta, ni cirugía, ni hospitalización, y eso no ha ocurrido porque todos están trabajando”.