Clarividente vaticina guerra en 2017

“Cada predicción es descubrir y confirmar algo”, afirma la colombiana de 38 años

Ciudad de México.- Deseret Tavares se define a sí misma como una persona como cualquier otra, sensible a las tristezas y las alegrías, con una enorme pasión por la vida y por su trabajo.

Pero lo que la ha diferenciado, a nivel internacional, es la certeza con la que ha predicho varios acontecimientos de suma relevancia en todo el mundo, como la muerte del cantante Juan Gabriel, con mes y causa incluidas, y el triunfo del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

En entrevista con El Universal, la clarividente colombiana de 38 años, que fue criada en la Unión Americana, confesó que desde que tiene conocimiento de sus habilidades, su misión ha sido “la búsqueda de lo que viene siendo la verdad”.

Expresó su felicidad de pisar tierras aztecas, “no me imaginaba todos los halagos, el trato que me han dado aquí en México. Ya estaba enamorada de México pero ahora me enamoré aún más”.

VATICINA GUERRAS Y MUERTE

Adelantó que tenemos muchas sorpresas este año, pues es un 2017 de muchos cambios. “Un año que nos trae bendiciones como nos trae también lecciones”.

Señaló que vamos a ver terremotos a lo largo de América Latina, desde la punta argentina hasta Estados Unidos; volcanes que despiertan y entran en erupción.

También un tsunami en el área del Caribe; puede ser afectado Puerto Rico y Panamá. “Veo huracanes y veo que la costa de lo que viene siendo Centroamérica es cubierta de lodo”.

Advirtió que “van a haber cambios que tal vez ninguno de nosotros estamos acostumbrados a ver, pero yo veo que al final del túnel los cambios nos pueden ayudar”.

Añadió: “Va a haber un atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene el inicio una guerra de mucho tiempo”.

En el terreno de los espectáculos, afirmó que el cantante boricua Ricky Martín se va a casar y adquilará un vientre para tener una niña. También que Shakira tiene otro hijo y que Gerard Piqué, pareja sentimental de la cantante, cambia de equipo.

“A Maluma se le van a destapar muchas cosas fuertes, de su vida personal. Parece que Elton John se muere. Don Vicente Fernández también, las cartas me mostraron que ya se llegaba el tiempo”, manifestó.

En los deportes, vaticinó que Canelo ganará en mayo contra Julio César Chávez Junior y que Chicharito tendrá mejores oportunidades, pero no se casará. “Veo que la Selección Mexicana va al mundial de Rusia, veo que Las Águilas se ganan el campeonato”.

ASÍ SE DIO CUENTA

Ha estudiado metafísica, el ocultismo, la meditación, y diferentes formas de espiritualidad alrededor del Asia y del Brasil.

“Yo a veces quisiera saber cómo se sienten ustedes, yo escucho, veo, siento, y sé las cosas simultáneamente, vivo en un mundo que está completamente conectado con lo que viene siendo el Universo, las plantas, las piedras, las personas”, dijo.

Detalló que “escucho cosas, veo imágenes, siento energía, yo leo energía. Entonces mi mundo es constantemente de una fuente de información que viene simultáneamente de diferentes partes”.

“Escucho una voz desde que yo era pequeña, y esa voz me da toda clase de información, y me ha ayudado a crecer y a practicar mi don y más que nada a cutivarlo”.

Indicó que desde antes de poder hablar, ella escuchaba a ese ser, que la guiaba. Incluso, cuando era más joven, acudió con especialistas en psicología para descartar cualquier anomalía en su cerebro.

Le tomó tiempo entender que había heredado el talento de su padre, “él veía las cosas, se ganó la lotería dos veces porque vio los números y los jugó”.

Explicó que su progenitor “veía seres de otras galaxias, espíritus terrenales y también mi madre. Todos sabíamos todo, de todos los que estábamos en casa”

CONQUISTA AL MUNDO

Tiempo después, tuvo una experiencia que ella calificó de divina; “canalicé información de mi guía espiritual por tres días, y no lo pude parar. Me sentí como si mi cuerpo fuera un zapato y yo entraba y salía simultáneamente”

“Había una voz que hablaba por mí. El me explicó la historia del Universo, me explicó como yo nací, no en la carne si no en el espíritu. Me dijo que yo tenía una misión importante, que debería compartir ese mensaje con el mundo”, subrayó.

Al principio Detseret no entendió del todo la misión que aquel ser divino le quiso explicar, hasta que un día, cuando trabajaba en una tienda leyendo las cartas, productores de radio y televisión empezaron a interesarse en ella.

En pantalla, hizo predicciones sobre la entonces relación de Jennifer Aniston y Brad Pitt, impactando al mundo con sus resultados acerca de la mujer que haría a un lado a la actriz de ‘Friends’. También supo el sexo de los gemelos de Angelina Jolie, que tuvo con el histrión, convirtiéndose ésta en su primera predicción reconocida.

EL DATO

Las cartas que Deseret usa tienen marcadas las figuras de sus dedos a los lados, y llevan cerca de 15 años con ella.

Con las mismas ha ‘leído’ a innumerables celebridades, como Halley Berry, las Kardashian y James Cameron.