Ciudadanos ‘olvidan’ solicitudes que hicieron a Acceso a la Información

Catalina Reyes

En la Unidad de Acceso a la Información Pública de presidencia municipal, es común que los ciudadanos no acudan a recoger las respuestas a solicitudes que ellos mismos hicieron, provocando que se acumulen; actualmente hay 100 archivadas.

Lía Trueba Guzmán, titular del área, señaló que aunque les llaman vía telefónica para recordarles que pasen por sus resoluciones, muchos no lo hacen.

“Siempre que viene alguien a hacer una solicitud les pedimos correo electrónico o teléfono porque no tenemos notificadores. Cuando ya pasó tiempo y no vienen por ellas, les llamamos por teléfono y les hacemos el intento dos o tres días, muchos sí contestan pero dicen ‘voy después’, pero la mayoría no vienen”, explicó.

“A lo mejor la gente lo resuelve de otra forma o después no lo necesitan o se les olvida. Muchas son hasta copias certificadas y no vienen por ellas. Por eso, cuanto tienen que hacer pagos de las copias, no doy de alta el pago hasta que vengan, porque si no vienen, se les genera deuda”, agregó Trueba.

El proceso

La funcionaria detalló que las solicitudes más recientes las mantiene en la bandeja de su escritorio dos meses. Si no las recogen las pasa al archivo, donde las deja seis meses por si el interesado vuelve. Sin embargo, el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, marca que debe esperar sólo 60 días hábiles, es decir, dos meses.

Transcurrido este plazo, el mismo artículo precisa que se deben destruir. Pero Lía Trueba recicla los folios, porque son sólo copias. Todos los documentos originales se devuelven a sus respectivas oficinas.

Mencionó que lo más solicitado son planos de fraccionamientos o colonias, trazos de lotificación de colonias, porque la gente quiere saber qué construcciones cercanas habrá por su casa o negocio; permisos de Fiscalización autorizados, o certeza de lugares que consideran áreas comunes y creen que están siendo invadidas.