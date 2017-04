El gobierno de Celaya reprueba

Municipio descarta que el resultado de encuesta sea definitivo; se dará al final del trienio, afirma

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- De acuerdo a una encuesta aplicada por el grupo ‘Triple E’, de Irapuato, el gobierno de Celaya tiene una calificación ciudadana reprobatoria de cinco en imagen y ejercicio del gobierno, reconoció el director de Comunicación Social, Luciano Frías Rodríguez.

Según el funcionario municipal, esta empresa fue contratada en noviembre de 2016 para realizar una medición anual de la percepción ciudadana respecto al ejercicio del gobierno y la imagen del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo.

Se le pagaron 40 mil pesos y se practicó en un muestreo de 600 celayenses de la zona urbana y rural; la población del municipio asciende a poco más de 600 mil personas.

POSTURA, AL FINAL

Sin presentar resultados de la encuesta, señaló que éstos no se pueden tomar como una postura ciudadana definida, pues esa se tendrá hasta que se concluya la administración municipal.

Al subrayar que “estas mediciones son obligadas”, precisó que no son resultados definitivos pero sí marcan parámetros para la toma de decisiones, pues “lo que no se mide no se mejora”.

NINGÚN GOBIERNO APRUEBA

“Hay un sentir de la gente que se puede medir, que se puede tomar en cuenta, sin embargo no me parece que sean definitivas las posiciones que genera la gente puesto que es un porcentaje relativo, no es la mayoría de la gente” Luciano Frías Rodríguez

Director de Comunicación Social

El funcionario terminó por reconocer que la calificación ciudadana emitida por la encuestadora fue de cinco, pero justificó que ningún gobierno tiene una calificación aprobatoria al señalar que en el histórico de evaluaciones de gobierno, el mejor calificado tiene un siete.

Tomando como parámetro la encuesta realizada en diciembre de 2016 por Inmersa Group del municipio de León en la que los habitantes evaluaron a Ramón Lemus con un 5.11, Frías consideró que la mayoría de las administraciones municipales tienen el rango de calificación entre 5 y 7, “no pasan más allá”, dijo.

“Si coincidimos en ese parámetro, en ese cinco, difícilmente un gobierno tiene una calificación aprobatoria, así sea el mejor gobierno, en la misma encuesta (la de Inmersa Group) veíamos que el único alcalde que aprobaba era Salamanca con un siete y todos los demás estaban reprobados, y este es un parámetro engañoso, no significa que las cosas se estén haciendo mal”, concluyó.