Cinthya Luna triunfa en la Olimpiada Nacional de Química

Texto: Julio Ramos / Fotos: Miguel Quiroz

Conexiones .- Sacrificio, constancia y dedicación, son los valores determinantes en la vida de Cinthya Ximena Luna González, ganadora de la medalla de oro en la categoría A, de la Olimpiada Nacional de Química 2017, competencia académica, en la que ha logrado destacar desde hace dos años que logró ganar en su primera participación la medalla de plata.

Más de 5 horas diarias de estudio, ver poco a su familia y aprovechar su tiempo de la mejor manera, dejando de lado lo recreativo y los paseos con sus amigos, son algunas de las cosas que Cinthya, tuvo que empezar a implementar en su vida para lograr el primer lugar en el concurso de la ciencia que más la apasiona, la química.

“Es chistoso, porque muchas veces mis compañeros y amigos querían que saliéramos, y se acordaban que no podía, porque sabían todas las cosas que tenía que hacer, los fines de semanas me iba a Guanajuato a estudiar en la facultad, a veces no podía ni llegar a comer a mi casa, mis papás me traía de comer a la escuela, es sacrificar muchas cosas pero al final vale mucho la pena”, recordó.

Para lograr el primer lugar en la olimpiada, Cinthya, dedicó varios horas para dominar la teoría y la práctica, tomando asesorías después de clases con sus profesores, además de asistir a la facultad de química de la universidad para utilizar los laboratorios y regresar a estudiar, preparación que llevó un año antes de poder ganar la medalla de oro en la competencia.

“Mi preparación fue de un año, tenía asesorías hasta en vacaciones, incluso yo ingresé antes de que terminara el periodo vacacional para poder practicar, mis clases de químicas, asesorías, en mi casa, todas las horas que podía estudiar química las aprovechaba, después de hacer la tarea de mis otras materias, más química, mientras más mejor”, comentó.

Cinthya, cursa el sexto semestre en la Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL) de la Universidad de Guanajuato y sueña con poder estudiar la licenciatura en Química, pues desea combinar su gusto por la ciencia, con la restauración del arte, en donde le gustaría desempeñarse laboralmente en algunos años; además de disfrutar de la lectura, en especial del libro Harry Potter, así como ver películas y realizar paseos con su familia.

“Lo que me queda de todo esto es que debes confiar en ti, tienes que tratar de hacer lo que tú quieras y si tienes una meta tienes que perseguirla, aprendí a que debo confiar en mí, que si quiero algo lo puedo lograr pero me tengo que esforzar para eso”, destacó.

El aprendizaje y el orgullo que siente su familia por ella, son de las cosas que más valor tienen para Cynthia, así como el apoyo de sus compañeros de clase y profesores, quienes a decir de ella, siempre la motivaron para que se sintiera segura de poder lograr su propósito, la medalla de oro.